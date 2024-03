Primera decisión de Arturo Reyes con miras de clasificar al Junior en cuadrangulares

Junior y Atlético Nacional se enfrentaron en un encuentro que, como buen clásico iba a sacar chispas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. El cuadro atlanticense no pudo respetar la casa contra un equipo verdolaga que no la pasa para nada bien en Liga BetPlay y eliminado de la Copa Libertadores.

El mal pronóstico, no solo por el resultado, es sin duda alguna la lesión de Luis ‘Cariaco’ González. El venezolano sufrió un choque que significó la fractura de clavícula. En su lugar, entró Roberto Carlos Hinojosa. Arturo Reyes explicó por que se decidió por el ex Unión Magdalena.

“Lo que pensamos con el cambio es que veíamos que ganábamos banda por derecha e izquierda, estábamos tirando centros y necesitábamos tener más presencia ofensiva y con dos hombres arriba podíamos inquietar más arriba. No podíamos desprotegernos defensivamente, no podíamos arriesgarnos a sacar a un volante de marca. Con un equipo como el que estábamos jugando, que es fuerte en la transición ofensiva, no se podía.

Con todo y que son fuertes en ataque Junior estuvo bien defensivamente, solo tuvieron la ocasión con Duque. Después el equipo controló lo que ofensivamente intentó hacer Nacional. El cambio obedece a eso, faltaban 10 minutos, ganábamos las bandas y necesitábamos hombres por dentro”, referenció Arturo Reyes.

Reveló qué habló con Roberto Hinojosa, “es un profesional y él sabe que en el fútbol pasan estas cosas. Está fuerte, está bien. Conversé con él cuando acabó el partido, sabe que ahora vendrán muchas más oportunidades para jugar. No había otro cambio que no fuese ese, porque no nos íbamos a desarmar defensivamente. Me gustó cómo entró, con personalidad, con carácter y ese es el ‘Toño’ que queremos ver”.

El club cosecha cinco partidos sin ganar. Sin embargo, Arturo Reyes no lo ve como un problema, “hemos pasado por momentos difíciles, no solo en este torneo, sino en el campeonato anterior y siempre hemos salido adelante. Debemos tener tranquilidad, equilibrio de arte de jugadores y cuerpo técnico. Sabemos que tenemos cómo empezar a sumar y ganar partidos que nos acerquen a la clasificación”.

La decisión que tomó es, “nosotros nos pusimos un reto de una cantidad de puntos que pasan los 300. Todavía pensamos que lo podemos hacer. Este equipo va a empezar a ganar, a sumar de a tres. Tenemos un grupo fuerte, que sabe lo que es jugar en Junior. Estamos recuperando jugadores que nos van a hacer cada vez mas fuertes y confiamos que empezaremos a sumar los puntos que necesitamos”.