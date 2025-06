Primera decisión de Javier Gandolfi tras la eliminación de Nacional

Se acabó el camino de Atlético Nacional en el primer semestre de la Liga BetPlay 2025-I. El elenco verdolaga tuvo una campaña irregular en los cuadrangulares semifinales y, en la última esperanza, perdieron en el Atanasio Girardot contra Millonarios que sigue en la busca por sellar la clasificación para la final.

El duelo para instalarse en la final será entre los dos equipos representativos de Bogotá. Millonarios y Santa Fe se verán las caras por el último boleto en un encuentro donde Medellín ya espera por su rival. Con este panorama, a Nacional solo le queda la Copa Libertadores que es el máximo objetivo tras la quinta fecha de los cuadrangulares.

Marino Hinestroza, Alfredo Morelos, Kevin Viveros, Billy Arce, entre otros no brillaron y Nacional perdió la chispa en una sola jugada en la que Radamel Falcao García golpeó a Javier Gandolfi y sus dirigidos. Marino tomó la voz después de los 90 minutos pidiendo excusas a la afición que se acercó al estadio y agradeció también a quienes confiaron.

Por su parte, Javier Gandolfi habló de todo, tomó decisiones en Atlético Nacional y reveló lo que va a pasar tras la fuerte eliminación en los cuadrangulares. El entrenador argentino ha estado en el ojo del huracán por la falta de buen fútbol y de pegada que los dejaron en evidencia durante estos cinco encuentros disputados.

JAVIER GANDOLFI SEÑALÓ AL RESPONSABLE DE LA ELIMINACIÓN

Desde hace algunos años, Atlético Nacional ha cambiado de directores técnicos en cuestión de meses. Son pocos los que han durado el año completo y en el caso de Javier Gandolfi, podría suceder lo mismo en los próximos días. El argentino firmó el 22 de enero de 2025 y en seis meses, logró un título y cayó en la Liga BetPlay.

Tras la eliminación, Javier Gandolfi no pudo ocultar la tristeza en la derrota y en la eliminación. Señaló al responsable de esta caída, “el primer responsable es el entrenador, siempre, y no le saco el pecho. El entrenador siempre tiene que dar la cara. En mi caso, tengo una tristeza enorme por no lograr uno de los objetivos que teníamos y, obviamente, soy el principal responsable”.

De la mano con lo anterior, justificó la razón, “cuando un equipo pierde es así, y cuando un equipo gana lo voy a decir siempre: los que ganan son los jugadores. Después, tendremos tiempo para analizar lo que hicimos bien, qué nos faltó para tener la posibilidad de jugar una cuarta final consecutiva, la cual se nos escapa”.

Javier Gandolfi también le agradeció a su cuerpo técnico y a los jugadores de Atlético Nacional, algo que prendió la incertidumbre por su continuidad, “analizaremos lo que hicimos bien. Qué nos faltó para poder jugar una cuarta final consecutiva. Estoy 100% agradecido con el plantel, con la entrega, fuimos a buscar siempre... creamos otra vez situaciones para que el resultado fuese distinto; el rival se encontró con un gol”.

EL FUTURO DE JAVIER GANDOLFI EN ATLÉTICO NACIONAL

Todo aumenta con las especulaciones que puede haber sobre la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional. Sin embargo, sobre su futuro dejó claro que, “cuando llegué a la institución firmé un contrato por dos años, no un contrato por objetivos, porque hay distintos objetivos que sí logramos, y este tristemente no lo logramos... pero cuando firmo un contrato, firmo un proyecto, si no tendríamos que cambiar el formato del contrato”.

La decisión será de los directivos de Atlético Nacional, pero Javier Gandolfi tomó una clara decisión, “estoy con mucha fuerza. Obviamente estoy dolido. Aquí empatar es perder. Pero estoy 100% convencido de que esto es fútbol; me duele, me deja triste, pero haré un duelo, será corto porque no me quedo con una derrota o con un triunfo. Lo que sí me ocupa es seguir trabajando para mejorar, y que la institución siga logrando títulos como lo viene haciendo”.