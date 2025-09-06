Primera decisión de Rafael Dudamel con Pereira tras perder el clásico

En el marco de la fecha 10 de la Liga BetPlay se vivirán varios partidos importantes ya que es la respectiva jornada de clásicos del Fútbol Profesional Colombiano. En esta ocasión los encargados de inaugurarla fueron Pereira vs Once Caldas en el Estadio Palogrande, en donde el cuadro 'blanco blanco' se logró imponer por la mínima diferencia.

Una solitaria anotación de Jefry Zapata fue suficiente para que el 'Arriero' Herrera se llevara los 3 puntos y ascendiera en la tabla de posiciones nuevamente. Sin embargo, Rafael Dudamel fue el damnificado en esta ocasión y no se mostró para nada contento por lo que habían hecho sus jugadores dentro del terreno de juego, por lo que decidió que hay que "creérnosla más o recobrar esa memoria de equipo de carácter y de buena calidad".

Rafael Dudamel fue crítico tras la derrota de Pereira ante Once Caldas

Deportivo Pereira pasa por su peor momento en la Liga BetPlay 2025-II, ya que completó tres partidos consecutivos sin ver la victoria, pero claramente la que da un golpe más fuerte es la del clásico ante Once Caldas.

El duelo entre el cuadro 'matecaña' y Once Caldas se tornó bastante parejo la gran mayoría del tiempo, pero al final el equipo de Dudamel no pudo al menos recatar el empate, lo que causó gran desconcierto en el estratega venezolano, quien dijo que la principal falencia que están teniendo está en la parte anímica y mental, por lo que empezará a trabajar en recobrar el carácter ganador del equipo.