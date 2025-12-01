Actualizado:
Primera decisión de Santa Fe luego de la eliminación en cuadrangulares
El Rojo no tuvo un buen desempeño y se despidió de la chance por obtener el bicampeonato.
Independiente Santa Fe empezó a mover fichas tras quedar eliminado de la Liga Betplay 2025-II en los cuadrangulares semifinales. La derrota 1-0 ante Deportes Tolima en la cuarta fecha del grupo B dejó al León con apenas tres puntos y sin opciones matemáticas de llegar a la final.
La dirigencia cardenal no tardó en tomar decisiones, y la primera ya está encaminada: la pronta oficialización de Pablo Repetto como nuevo director técnico para el 2026, año en el que el club disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Según explicó Carlos Antonio Vélez en Antena 2 y Win Sports, Repetto tiene previsto llegar a Bogotá en la tarde de este lunes para firmar su contrato con Santa Fe y comenzar de inmediato el proceso de planificación deportiva.
Mientras el uruguayo se instala, se definió también quién dirigirá los dos compromisos restantes del León en estos cuadrangulares: Francisco López, actual técnico encargado tras la salida de Jorge Bava, continuará al mando del equipo.
La idea del club es que Repetto pueda observar de primera mano el cierre de semestre y tener una radiografía clara del rendimiento individual antes de asumir oficialmente en el banquillo.
La primera tarea de Pablo Repetto en Santa Fe
Además, según Vélez, una de las primeras tareas del nuevo entrenador será evaluar las fuerzas básicas, con el objetivo de identificar jóvenes que puedan sumar minutos y convertirse en alternativas para el primer equipo en 2026.
En paralelo, la dirigencia y el cuerpo técnico iniciarán un análisis detallado de los refuerzos necesarios, buscando consolidar una plantilla competitiva para afrontar tanto la Liga como la Libertadores.
Con su participación asegurada en la fase de grupos del torneo continental, Santa Fe quiere evitar improvisaciones y apuesta por arrancar cuanto antes el proyecto deportivo que liderará Pablo Repetto.
