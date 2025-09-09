Primera decisión del Arriero tras otro resultado negativo con Once Caldas

Once Caldas sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque es el único representante de Colombia a nivel internacional, en la Copa Sudamericana, sino porque su participación en la Liga BetPlay sigue siendo cuestionable.

Un nuevo resultado irregular en la carrera del 'blanco blanco' en la Liga BetPlay vuelve a causar revuelo con el Arriero Herrera, quien parece que no puede asumir la carga de todos los torneos que está disputando. Sin duda alguna, Once Caldas cuenta con un panorama difícil, pero el estratega antioqueño reveló el plan que tiene para el futuro del equipo, en donde anunció que habrá sacrificios.

Arrierro Herrera confirmó que hará sacrificios con el Once Caldas

Once Caldas se empezó a poner al día con el calendario de la Liga BetPlay con el compromiso correspondiente contra Atlético Bucaramanga, el cual era de la fecha 2 de la competencia. El Estadio Américo Montanini le abrió las puertas a este nuevo enfrentamiento, pero los fanáticos de ambas escuadras se quedaron con el grito de gol ahogado.

El Arriero salió satisfecho del empate sin goles en condición de visitante contra el equipo comandado por Leonel Álvarez, pero tiene más preocupaciones por delante, como las cuentas para clasificar a la siguiente instancia de la Liga BetPlay. El calendario se empieza a apretar, en especial tomando en cuenta que se acercan los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero tomó una decisión y reveló el plan que hay para seguir siendo protagonista en las competencias.