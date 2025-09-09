Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 23:21
Primera decisión del Arriero tras otro resultado negativo con Once Caldas
Once Caldas dejó escapar una nueva victoria en la Liga BetPlay y el Arriero Herrera reveló la decisión a futuro que tiene con el Once.
Once Caldas sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque es el único representante de Colombia a nivel internacional, en la Copa Sudamericana, sino porque su participación en la Liga BetPlay sigue siendo cuestionable.
Un nuevo resultado irregular en la carrera del 'blanco blanco' en la Liga BetPlay vuelve a causar revuelo con el Arriero Herrera, quien parece que no puede asumir la carga de todos los torneos que está disputando. Sin duda alguna, Once Caldas cuenta con un panorama difícil, pero el estratega antioqueño reveló el plan que tiene para el futuro del equipo, en donde anunció que habrá sacrificios.
Arrierro Herrera confirmó que hará sacrificios con el Once Caldas
Once Caldas se empezó a poner al día con el calendario de la Liga BetPlay con el compromiso correspondiente contra Atlético Bucaramanga, el cual era de la fecha 2 de la competencia. El Estadio Américo Montanini le abrió las puertas a este nuevo enfrentamiento, pero los fanáticos de ambas escuadras se quedaron con el grito de gol ahogado.
El Arriero salió satisfecho del empate sin goles en condición de visitante contra el equipo comandado por Leonel Álvarez, pero tiene más preocupaciones por delante, como las cuentas para clasificar a la siguiente instancia de la Liga BetPlay. El calendario se empieza a apretar, en especial tomando en cuenta que se acercan los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero tomó una decisión y reveló el plan que hay para seguir siendo protagonista en las competencias.
"Somos el único equipo de Colombia que compite a nivel internacional, pero no tenemos ayuda.Tenemos que jugar contra Envigado, vamos a ir a jugar en Ecuador y luego contra América, parece un castigo estar en copa internacional, pero lo vamos a defender con jugadores que quieren luchar en copa y la clasificación en liga. Tenemos 5 partidos de local, no vamos a perder y el punto que sacamos hoy es importante. Hemos sido buenos visitantes, el puntaje está ahí, pero si necesitamos ayuda de los equipos porque competir en tres campeonatos es difícil porque no tenemos la nómina de los equipos grandes. Aún así vamos a tener que sacrificarnos todos para sacar al Once adelante".
¿Cuándo será el partido del Arriero Herrera con Once Caldas ante Independiente del valle?
El Once Caldas ya tiene definido su calendario en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador. El partido de ida se disputará el miércoles 17 de septiembre en Quito, a partir de las 7:30 de la noche (hora colombiana), mientras que la vuelta se jugará una semana después, el miércoles 24 de septiembre, en el estadio Palogrande de Manizales, también a las 7:30 p.m.. Esta llave promete gran expectativa, pues el equipo manizaleño buscará aprovechar su localía para avanzar a semifinales, mientras que los ecuatorianos intentarán ratificar su condición de protagonistas habituales en torneos internacionales.
