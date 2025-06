Primera decisión en Santa Fe tras derrota ante Millonarios en los cuadrangulares

Santa Fe inició con el pie izquierdo los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay de apertura, ya que perdió en el debut frente a su eterno rival, Millonarios, quien sigue manteniendo su hegemonía sobre el 'león' al imponerse en condición de visitante, por la mínima diferencia, gracias a la anotación de Radamel Falcao.

Aunque el partido estuvo lleno de polémicas arbitrales de principio a fin, la realidad es que la escuadra 'embajadora' fue la que se terminó llevando los tres puntos de la victoria y junto con ello la cima de la tabla de posiciones del Grupo B. Frente a esta situación, las directivas y cuerpo técnico del Santa Fe comenzaron a pensar en cómo reforzar su plantilla de cara para los retos de la siguiente temporada, tomando en cuenta las falencias que han presenciado en los últimos partidos, y tendrían en la carpeta de posibles fichajes a un viejo conocido del club, Jonathan Gómez.

Santa Fe ya empieza negociaciones con Jonathan Gómez

El presente deportivo del equipo dirigido por Jorge Bava no es el mejor de todos a pesar de haber conseguido un cupo a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Una de sus mayores falencias es que tiene una nómina bastante corta, la cual no le permite alternar la titular al estratega uruguayo, ya que los jugadores que están en el banquillo no aportan con soluciones de peso a los buenos resultados.

Por el momento se estima que Bava continúe el mando de la escuadra 'santafereña', pero por lo menos para el próximo semestre ya podrá trabajar con una plantilla que pueda conformar él y en donde precisamente entraría un mediocampista de lujo como lo es Jonathan Gómez, quien dejó una huella imborrable con el club y sigue dando de qué hablar en el fútbol de Argentina.