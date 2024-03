Primera decisión que tomó César Farías tras la derrota de América vs Pereira

América está lejos de levantar cabeza, y volvió a caer en el rentado local contra el Deportivo Pereira en condición de visitante. En el Hernán Ramírez Villegas, recibió el golpe de Carlos Darwin Quintero y de Jhonny Jordán. La inexorable ley del ex se hizo presente, marcando el mal momento de César Farías, quien tiene el avala de Tulio Gómez de continuar en el club pese a estos resultados.

Después de una nueva caída, César Farías entró a la rueda de prensa en donde desveló por qué los malos resultados y la decisión que tomará, “si nosotros no generamos fútbol y diría ‘nos pasaron por encima y ya’, pero no es lo que yo veo que sucede en la cancha, y si veo un deseo de salir adelante, de sacar las cosas, pero esa dicotomía no nos está haciendo bien, le dije a los jugadores que me esperaran en el camerino, que quería escucharlos, para saber cuál era su sentir.

Los otros equipos grandes también, en su mayoría están viviendo la misma circunstancia, todo es ganar de cualquier forma. Yo no soy el dueño de la verdad, pero desde mi experiencia, digo que no puedo recriminar las ganas a los jugadores, su actitud, su disposición, que trabajan, que han estado jugando y que hoy tuvimos bastante mala suerte”.

La decisión es clara: hacer parte del mal momento a los jugadores, para oírlos y corregir distintas cosas para el futuro. Posteriormente, mencionó, “un partido anímico totalmente, no conseguimos meterla, generamos, lo buscamos, intentamos controlamos, más el juego, fuimos, perdonamos, el rival tiene lo suyo. Es un partido en el cual ves los dos goles, llegamos en superioridad numérica dentro del área y no la podemos sacar, nos hacen el gol, y el otro era un 2 contra 1 en la que se puntea una pelota y nos la clavan al palo contrario”.

Sentenció que el problema es, “algo netamente emocional, no se arregla a los trancazos, se arregla con trabajo, con insistencia, con dedicación, con el dolor que nosotros sentimos por perder”.

Además, afirmó que, “no estoy tranquilo, nosotros nos estamos ocupando y estamos todos los días en eso. Nos vamos ahorita a reflexionar, lo que sí está claro es que el nivel de juego no es el problema como lo quieren hacer ver, el problema es que no la hemos metido y eso nos genera una desconfianza que nos desespera. Es más emocional, pero tenemos que entender que es fútbol y necesitamos tranquilidad”.