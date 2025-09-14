Primera decisión que tomó Nacional tras grave error de Gandolfi

La primera decisión que tomaron en Nacional fue asumir el error, así lo dejó ver Gandolfi en rueda de prensa, quien dio a conocer su punto de vista sobre esta situación que deja mal parado al club.

"Cuando decido realizar el cambio no tuve en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres (extranjeros) en el campo de juego y obviamente no hay excusas. Lo hablaré con el cuerpo técnico porque no puede pasar, no hay mucho para agregar", dijo el estratega.

Por su parte, David Ospina, arquero del equipo, también dio su punto de vista sobre esta situación: “Son situaciones que pasan, lo importante es no quedarnos en esas situaciones y aprender de ello”.

Ahora solo queda esperar qué pasará con la demanda que hará Bucaramanga y si las directivas de Nacional toman alguna decisión con el cuerpo técnico.

