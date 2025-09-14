Actualizado:
Primera decisión que tomó Nacional tras grave error de Gandolfi
Javier Gandolfi alineó cuatro extranjeros en el partido ante el Bucaramanga.
Javier Gandolfi, entrenador de Atlético Nacional, cometió un error en el partido de este sábado ante Atlético Bucaramanga tras alinear por varios minutos a cuatro extranjeros, un hecho que claramente tendrá duras consecuencias para el equipo 'verdolaga' que igualmente obtuvo una derrota de 0-1.
Y es que desde el equipo de Santander confirmaron que demandarán el partido para que el resultado sea 0-3, pero más allá de eso, queda esperar cuáles serán las consecuencias para el entrenador y para el mismo equipo que necesitaba los tres puntos para continuar en buena posición dentro de la tabla de la Liga Betplay.
La decisión que tomaron en Nacional tras el error de Javier Gandolfi
La primera decisión que tomaron en Nacional fue asumir el error, así lo dejó ver Gandolfi en rueda de prensa, quien dio a conocer su punto de vista sobre esta situación que deja mal parado al club.
"Cuando decido realizar el cambio no tuve en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres (extranjeros) en el campo de juego y obviamente no hay excusas. Lo hablaré con el cuerpo técnico porque no puede pasar, no hay mucho para agregar", dijo el estratega.
Por su parte, David Ospina, arquero del equipo, también dio su punto de vista sobre esta situación: “Son situaciones que pasan, lo importante es no quedarnos en esas situaciones y aprender de ello”.
Ahora solo queda esperar qué pasará con la demanda que hará Bucaramanga y si las directivas de Nacional toman alguna decisión con el cuerpo técnico.
