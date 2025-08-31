Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 19:18
Primera decisión que tomó Raimondi tras otra derrota del América
América de Cali no gana hace más de cinco fechas.
La rueda de prensa de Gabriel Raimondi, técnico de América de Cali, dejó abierta la discusión sobre su continuidad en el cargo tras la derrota de este domingo frente a Alianza. El entrenador reconoció las dificultades del equipo y admitió que la decisión sobre su permanencia será tratada directamente con la dirigencia del club.
Vea también: Nadie salva al América: otra derrota en la Liga Betplay
Al ser consultado sobre si dará un paso al costado, Raimondi expresó: “Quisiera decir que la relación con los dirigentes es muy buena, Marcela (Gómez) y todos saben que tienen mi disponibilidad absoluta por ese buen trato que hemos tenido. Hoy el equipo no jugó bien, tuvo mucha dificultad y desde un punto de vista futbolístico, hoy no estuvimos a la altura. Hay que bajar un poco la adrenalina, hablar con tranquilidad y entre personas inteligentes nos vamos a entender”.
El estratega también se refirió a la responsabilidad en el momento crítico que atraviesa el equipo. “Cuando las cosas van muy mal la responsabilidad sí es de todos, pero va dividida por porcentajes y el entrenador es más culpable que los demás. Agradezco el respeto de los periodistas, de los hinchas, que vienen al banderazo, a pedir autógrafos y lo hacen con cinco partidos consecutivos perdidos. Mis jugadores son jugadores importantes, que han peleado por cosas importantes a nivel internacional y a nivel local. Estos chicos, seguro que van a salir a la superficie”.
Le puede interesar: [Video] Se pudrió todo en América: duro cruce de Balanta con el banquillo
Sobre los resultados, Raimondi hizo una diferenciación entre las fases de la actual racha negativa. “Sobre los números no podemos decir nada, esta racha se divide en dos etapas, la primera era crisis absoluta de resultados como con Santa Fe, Tolima, Fluminense, que perdíamos, pero no lo merecíamos y hoy, que el equipo no merece ni empatar ni ganar. Hay que asumir las responsabilidades. Como lo dije antes, este es un club muy grande. Lo hablaré mañana con Marcela tranquilo y por supuesto mi continuidad está en duda”.
Rueda de prensa de América tras su partido con Alianza Valledupar
Fuente
Antena 2