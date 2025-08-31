Primera decisión que tomó Raimondi tras otra derrota del América

El estratega también se refirió a la responsabilidad en el momento crítico que atraviesa el equipo. “Cuando las cosas van muy mal la responsabilidad sí es de todos, pero va dividida por porcentajes y el entrenador es más culpable que los demás. Agradezco el respeto de los periodistas, de los hinchas, que vienen al banderazo, a pedir autógrafos y lo hacen con cinco partidos consecutivos perdidos. Mis jugadores son jugadores importantes, que han peleado por cosas importantes a nivel internacional y a nivel local. Estos chicos, seguro que van a salir a la superficie”.

Le puede interesar: [Video] Se pudrió todo en América: duro cruce de Balanta con el banquillo

Sobre los resultados, Raimondi hizo una diferenciación entre las fases de la actual racha negativa. “Sobre los números no podemos decir nada, esta racha se divide en dos etapas, la primera era crisis absoluta de resultados como con Santa Fe, Tolima, Fluminense, que perdíamos, pero no lo merecíamos y hoy, que el equipo no merece ni empatar ni ganar. Hay que asumir las responsabilidades. Como lo dije antes, este es un club muy grande. Lo hablaré mañana con Marcela tranquilo y por supuesto mi continuidad está en duda”.