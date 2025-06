Primera postura de Dimayor sobre sanción a Falcao: es oficial

"Aquí es bueno que entiendan ustedes que existe un derecho deportivo y que ese derecho tiene unos códigos y que esos códigos no los aplica la parte directiva", arrancó diciendo el presidente.

Por su parte, continuó: "Nosotros nos somos los que aplicamos las faltas contra esos códigos, las aplican las comisiones. Nosotros tenemos una comisión de disciplina del campeonato y tenemos una comisión que sirve como apoyo cuando hay una apelación a las sanciones que realmente ocurren. Están compuestas por personas que realmente son expertas en derecho deportivo, conocen la norma y tratan de ser lo más justos posible de acuerdo a la infracción presentada y ellos son los que toman las decisiones".

"No es la Dimayor como figura personal quien toma estas decisiones, mal haríamos en hacerlo, entonces lo que se hace es aplicar la sanción de acuerdo a lo que ocurrió", finalizó Zuluaga, dejando claro que desde su postura como presidente no hablará de alguna sanción y eso dependerá directamente del Comité de Disciplina, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

