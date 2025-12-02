Primeras declaraciones de Pablo Repetto como nuevo técnico de Santa Fe

Pablo Repetto tuvo este martes 2 de diciembre su primera gran conversación pública como nuevo técnico de Independiente Santa Fe. El entrenador uruguayo habló con Carlos Antonio Vélez en Antena 2 y con Win Sports, donde dejó claras sus sensaciones iniciales y el proyecto que quiere construir en el campeón del primer semestre.

Pablo Repetto habló tras su llegada a Santa Fe

Repetto contó que, tras su salida de Atlético Nacional, se había quedado viviendo en Medellín, desde donde analizó opciones para continuar su carrera. “Tuve opciones del fútbol colombiano y del exterior, algunas firmes y otras que fueron solo acercamientos”, explicó.

Sin embargo, aseguró que Santa Fe fue la propuesta que más lo motivó. “Me sedujo mucho por lo que es Santa Fe”, dijo, destacando la historia del club y el momento actual que vive tras asegurar presencia en la Copa Libertadores 2026.

Justamente, el torneo continental fue otro elemento decisivo. “Jugar Copa Libertadores seduce a cualquier entrenador”, admitió, consciente de la exigencia que representará para su nuevo proceso.