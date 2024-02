Primeras medidas de Junior y Arturo Reyes tras la derrota vs Santa Fe

Copa Conmebol Libertadores y la Liga BetPlay 2024-I son los objetivos que se traza el Junior de Barranquilla, dirigido por Arturo Reyes. El panorama vino de más a menos con un grandísimo esfuerzo por traer a Yimmi Chará, a Rafael Pérez, a Víctor Cantillo, entre otros fichajes importantes, pero, poco a poco, han caído, tanto así que, de ser líderes, ahora están en el cuarto puesto.

Junior atacó, tuvo tiros en el palo, y algunos fallos, pero no pudo anotar goles en la capital colombiana cayendo 3-0 ante Independiente Santa Fe y estirando su mal semblante a tres derrotas seguidas. Arturo inició en rueda de prensa tocando el tema de Rafael Pérez, “pudo haber influido porque yo veía la cara de los jugadores y fue un golpe fuerte para todos nosotros. De ahí en adelante, el partido fue un partido en el que nosotros intentamos en algunas contras poder encontrar el gol. Las cosas no nos salieron, no se nos dieron, pero aquí principalmente lo que tenemos que pensar es que hay que mantenerse unidos.

Ahora hablamos en el camerino y sabemos que hemos pasado por momentos difíciles como el que estamos pasando ahora y sabemos que no hay otra sino trabajar, cerrar la boca y mantenerlos juntos”. Esa expresión, cerrar la boca la explicó de esta manera, “cerrar la boca quiere decir aceptar que las cosas no vienen bien y pensar que el próximo partido puede ser. Así que vamos con la firme intención de que en el próximo juego, el domingo, podamos hacer una mejor presentación y sumar puntos”.

Afirmó qué tienen que corregir para el futuro, “nos marcaron los tres goles de pelota quieta, es algo que tenemos que mejorar. La pelota quieta es de concentración, de atención, lógicamente de trabajarla también. Es una materia que tenemos que revisar bien, observar, ver videos con los jugadores y tratar de mejorar”.