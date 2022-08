Primero fue el uno que el dos: el recordatorio que le hizo Juanfer a Nacional

Juan Fernando Quintero nuevamente se volvió a referir a su paso por Atlético Nacional, equipo que le permitió dar el salto a Europa cuando apenas despuntaba a nivel profesional.

El actual jugador de River Plate dejó claro otra vez que siente aprecio por el conjunto verdolaga, pero señaló que su corazón de hincha pertenece al Independiente Medellín, tal como lo confesó en otras ocasiones.

"A Nacional lo quiero mucho y le agradezco porque me dio la oportunidad de mostrarme al mundo, hizo que me contrataran en Europa, pero realmente soy hincha de Medellín y cuando uno tiene esas prioridades en su vida, uno quiere cumplir esos sueños", dijo Quintero.

En un podcast en el cual dio mucho de qué hablar, Juan Fernando se refirió a varios temas. El más polémico fue el relacionado con Giovanni Moreno y su salida del 'rey de copas', dando a entender que su amigo no merecía dicha despedida del club antioqueño.

"Son cosas que si uno le ve la malicia, no hay necesidad. Una persona de estas, con el liderazgo que tiene ayude a un grupo a quedar campeón después de muchos años que no ganaba, se crucifica así. Hay que respetar la decisión de los directivos en este caso, pero yo no condenaría eso porque muchas veces todos nos equivocamos", dijo.

También habló del Junior, luego que le hicieran la pregunta acerca de si en algún momento le gustaría vestir la camiseta del rojiblanco. "Uno nunca sabe, puede pasar, Junior es un equipo grande y respetado, sabemos la historia que tiene, los jugadores que han pasado, es un grande de Colombia. ¿Cómo se le va a decir que no al Junior?", apuntó.