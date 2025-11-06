Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 13:46
Problema de última hora para jugar Chicó vs América
Este jueves debe ponerse al día la Liga Betplay 2025-II.
El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II, finalmente se disputará este jueves 6 de noviembre en el estadio La Independencia de Tunja, pero con serias preocupaciones sobre el estado del terreno de juego.
Puede leer: Listado de jugadores que saldrán de Deportivo Cali para 2026
El encuentro debía jugarse hace una semana, pero fue aplazado porque el estadio estaba siendo adecuado para un concierto musical, lo que obligó a correr toda la programación de la fecha 19. De esta forma, Dimayor decidió que el juego se disputara este jueves, con el fin de que todos los equipos lleguen con igual número de partidos a las dos últimas jornadas del torneo.
Nicolás Pimentel alertó previo al partido Chicó vs América
Sin embargo, en las horas previas al compromiso, Nicolás Pimentel, presidente del Boyacá Chicó, expresó su preocupación por el mal estado de la cancha tras recibirla oficialmente para el encuentro. En declaraciones a Antena 2, reproducidas también por La FM Más Fútbol, el directivo fue contundente: “Esta mañana que recibimos la cancha, vimos que está en unas condiciones muy feas”.
Pimentel lamentó el deterioro del gramado, asegurando que “no es una cancha para jugar fútbol profesional” y añadió: “Lo más importante es la grama, es donde se muestra el producto, donde debería jugarse un buen partido de fútbol”.
“No solo me deja preocupado sino muy triste”, afirmó el dirigente, quien recalcó que entiende la necesidad de cumplir con el calendario, pero que las condiciones actuales no garantizan un espectáculo de calidad.
La Dimayor, por su parte, mantuvo la programación, por lo que el juego se desarrollará en el horario previsto, pese al evidente deterioro del campo. Las imágenes del terreno podrían convertirse en motivo de debate sobre la planificación de eventos no deportivos en escenarios de fútbol profesional.
Le puede interesar: Camilo Vargas confesó en cuál equipo quiere jugar en 2026
América depende de sí mismo para clasificar a cuadrangulares
En lo deportivo, Chicó llega sin posibilidad matemática de clasificar a los cuadrangulares semifinales, mientras que América, que es undécimo con 23 puntos, necesita ganar para meterse parcialmente entre los ocho mejores.
Fuente
Antena 2