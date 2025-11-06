Problema de última hora para jugar Chicó vs América

El partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-II, finalmente se disputará este jueves 6 de noviembre en el estadio La Independencia de Tunja, pero con serias preocupaciones sobre el estado del terreno de juego.

El encuentro debía jugarse hace una semana, pero fue aplazado porque el estadio estaba siendo adecuado para un concierto musical, lo que obligó a correr toda la programación de la fecha 19. De esta forma, Dimayor decidió que el juego se disputara este jueves, con el fin de que todos los equipos lleguen con igual número de partidos a las dos últimas jornadas del torneo.

Nicolás Pimentel alertó previo al partido Chicó vs América

Sin embargo, en las horas previas al compromiso, Nicolás Pimentel, presidente del Boyacá Chicó, expresó su preocupación por el mal estado de la cancha tras recibirla oficialmente para el encuentro. En declaraciones a Antena 2, reproducidas también por La FM Más Fútbol, el directivo fue contundente: “Esta mañana que recibimos la cancha, vimos que está en unas condiciones muy feas”.

Pimentel lamentó el deterioro del gramado, asegurando que “no es una cancha para jugar fútbol profesional” y añadió: “Lo más importante es la grama, es donde se muestra el producto, donde debería jugarse un buen partido de fútbol”.