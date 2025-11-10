Problema para el Cali en 2026: así arrancaría en la tabla del descenso

En esta Liga BetPlay 2025-II hay varias cosas por definir. A falta de una fecha para terminar la fase regular, cuatro equipos pelean por los dos cupos que restan en el selecto grupo de los ocho clasificados para los cuadrangulares semifinales. Aunque el descenso ya quedó decidido con la caída de Envigado y de Unión Magdalena, sumar de a tres será importante para escapar de esa realidad en 2026.

Desde hace algunos torneos, Deportivo Cali ha tenido que enfrentar una dura realidad con el descenso como uno de los grandes problemas que inquietan a Alberto Gamero, a directivos y a los jugadores. Aunque han logrado escapar un poco y salir de la zona roja que tanto los puso contra las cuerdas, alcanzando a estar más de media hora en descenso directo, el 2026 seguirá preocupando.

El Cali no pudo sumar de a tres en la visita a Bogotá enfrentando a Independiente Santa Fe en la penúltima fecha. Sin posibilidades de clasificar para los cuadrangulares, la consigna era clara con la necesidad de sumar unidades para descontar en el promedio anual. La derrota inquieta en el descenso.

ASÍ ARRANCARÍA EL DEPORTIVO CALI EN LA TABLA DEL DESCENSO EN 2026

La tabla del descenso para el 2026 se saca por la cantidad de puntos obtenidos en el 2024 y en el 2025, dividido por la cantidad de partidos disputados a lo largo de los dos años. Eso arroja el promedio de cada equipo. Eso sí, los dos ascendidos arrancarán con los problemas más grandes, dado que empezarán desde cero en ese componente e irán sumando fecha tras fecha.

En ese sentido, los dos clubes que asciendan a la máxima categoría de la Liga BetPlay arrancarán en las posiciones 20 y 19. Deportivo Cali necesita escapar de esa realidad del descenso, algo que poco a poco han podido hacer, pero al no clasificar y la irregularidad en estos dos años los ponen contra la pared.

Después de los ascendidos, estaría Boyacá Chicó con un promedio de 0,90, en la casilla 17 aparece La Equidad, colero en este segundo semestre y con un mal antecedente en el primer torneo del 2025. El promedio para los aseguradores sería de 0,99. Luego, en el puesto 16 estaría el Deportivo Cali con 1,06.

Cali enfrenta en la última jornada a Once Caldas. Con ese encuentro llegaría a 78 partidos disputados entre los dos años recientes. En caso de perder, su promedio bajaría a 1,05. Con el empate seguiría en 1,06 y de ganar sacaría provecho empezando el 2026 con un puntaje de 1,09.

TABLA DEL DESCENSO DEL 2026: ASÍ ARRANCARÍA

20. Ascendido | 0 promedio

19. Ascendido | 0 promedio

18. Boyacá Chicó | 0,90 promedio

17. La Equidad | 0,99 promedio

16. Deportivo Cali | 1,06 promedio

15. Llaneros | 1,15 promedio

14. Alianza Valledupar | 1,18 promedio

13. Águilas Doradas | 1,22 promedio

12. Deportivo Pasto | 1,22 promedio

11. Fortaleza CEIF | 1,38 promedio

10. Deportivo Pereira | 1,39 promedio