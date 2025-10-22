Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 20:55
Problemas en la Liga BetPlay: jugadores de importante equipo anunciaron cese de actividades
En riesgo estaría el desarrollo de un partido de la fecha 17.
En riesgo estaría uno de los partidos de la fecha 17 de la Liga BetPlay programado para este viernes 24 de octubre, después de que los jugadores de uno de los clubes implicados anunciaran "cese de actividades" debido al incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales.
Se trata del duelo Deportivo Pereira contra Águilas Doradas, el cual tendría que llevarse a cabo este viernes en el estadio Hernán Ramírez Villegas a partir de las 8.!0 de la noche.
Según informó la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesional (ACOLFUTPRO) los integrantes del plantel profesional de Deportivo Pereira tomaron la decisión de no disputar el compromiso.
"ACOLFUTRO manifiesta su total respaldo a los futbolistas del plantel profesional del Deportivo Pereira, quienes han tomado la decisión de no disputar el próximo partido programado de la Liga BetPlay Dimayor, debido a su inconformidad con los incumplimientos en el pago de las obligaciones laborales por parte del club", detalló la asociación.
Según se informó, Deportivo Pereira no habría cumplido con el pago oportuno de los salarios a sus futbolistas durante toda la temporada 2025.
Adicionalmente, existirían incumplimientos en los convenios deportivos pactados y tampoco se habría cumplido con los aportes a la seguridad social..
Teniendo en cuenta lo informado, los integrantes del plantel profesional de Deportivo Pereira tomaron la decisión de llevar a cabo un cese de actividades.
"Se trata de una situación insostenible, ya que los futbolistas no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su profesión de manera digna y segura. Pese a las múltiples promesas realizadas por la dirigencia del club, hasta el momento ninguna ha sido cumplida", agregó Acolfutpro.
Se espera que en próximas horas la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (DIMAYOR) de a conocer una postura oficial de la entidad.
Y además que se establezca el futuro del partido entre Deportivo Pereira y Águilas Doradas, el cual es válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay.
Antena 2