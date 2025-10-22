Problemas en la Liga BetPlay: jugadores de importante equipo anunciaron cese de actividades

En riesgo estaría uno de los partidos de la fecha 17 de la Liga BetPlay programado para este viernes 24 de octubre, después de que los jugadores de uno de los clubes implicados anunciaran "cese de actividades" debido al incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales.

Se trata del duelo Deportivo Pereira contra Águilas Doradas, el cual tendría que llevarse a cabo este viernes en el estadio Hernán Ramírez Villegas a partir de las 8.!0 de la noche.

Según informó la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesional (ACOLFUTPRO) los integrantes del plantel profesional de Deportivo Pereira tomaron la decisión de no disputar el compromiso.

"ACOLFUTRO manifiesta su total respaldo a los futbolistas del plantel profesional del Deportivo Pereira, quienes han tomado la decisión de no disputar el próximo partido programado de la Liga BetPlay Dimayor, debido a su inconformidad con los incumplimientos en el pago de las obligaciones laborales por parte del club", detalló la asociación.