Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 08:44
Problemas en Pasto: los jugadores se niegan a entrenar
Deportivo Pasto está siguiendo los pasos de Pereira y está incumpliendo con pagos que afectan a los jugadores.
Se acerca el final de la primera fase de la Liga BetPlay y se están definiendo los ocho mejores equipos que continuarán jugando en los cuadrangulares, pero también aquellos que ya quedaron sin opciones, aunque falte una fecha, y que empiezan a pensar en lo que será el proyecto de 2026, tal como ocurre con Deportivo Pasto.
El cuadro 'volcánico' cerró de manera desastrosa la temporada 2025, sin director técnico tras los malos resultados de Camilo Ayala, cerca de la zona el descenso y ahora con problema económicos similares a los de Pereira que están complicando el desarrollo de los entrenamientos y preocupan para lo que puede llegar a pasar en el marco de la fecha 20.
Le puede interesar: Goleada histórica del Pasto ante un Pereira disminuido
Falta de pagos de los salarios en Pasto
Pasto no pasa por su mejor momento futbolístico y a ello se suman problemas internos de la institución en cuanto a economía, en donde se han presentado una serie de problemas que no le ha permitido a las directivas del club llevar a cabo los respectivos pagos a la plantilla de jugadores.
Este hecho claramente ha causado descontento en los futbolistas a quienes ya se les debería el salario de alrededor dos meses, por lo que se estarían tomando decisiones dentro de la plantilla como la de faltar a los respectivos entrenamientos, ya que les habían prometido que después de la fecha 19 se pondrían al día con los pagos.
Se espera que se pueda llegara a un acuerdo junto con la mesa directiva antes de que llegue la última jornada de la competencia el jueves 13 de noviembre en donde podrían no llegar a estar presentes los jugadores titulares.
🚨 A esta hora, los jugadores del #Pasto se niegan a entrenar, pues el viernes pasado les prometieron el pago del mes que les deben y no les cumplió el presidente, Óscar Casabón 🌋— Pipe Sierra (@PSierraR) November 11, 2025
👀 Esperan arreglar pronto la situación para jugar sin inconvenientes el jueves la fecha 20 pic.twitter.com/m1rMLm1RIt
En otras noticias: De infarto la última fecha de la Liga BetPlay
Lea también: "Lo acordamos con James": presidente de León reveló detalles de su salida
¿Cuándo será el último partido de Pasto en la Liga BetPlay 2025-II?
El cuadro 'volcánico' jugará a fecha 20 de la Liga BetPlay de clausura auspiciando como local en el Estadio La Libertad, el jueves 13 de noviembre, frente a Atlético Bucaramanga sobre las 19:00 hora local.
Fuente
Antena 2