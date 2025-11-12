Problemas en Pasto: los jugadores se niegan a entrenar

Se acerca el final de la primera fase de la Liga BetPlay y se están definiendo los ocho mejores equipos que continuarán jugando en los cuadrangulares, pero también aquellos que ya quedaron sin opciones, aunque falte una fecha, y que empiezan a pensar en lo que será el proyecto de 2026, tal como ocurre con Deportivo Pasto.

El cuadro 'volcánico' cerró de manera desastrosa la temporada 2025, sin director técnico tras los malos resultados de Camilo Ayala, cerca de la zona el descenso y ahora con problema económicos similares a los de Pereira que están complicando el desarrollo de los entrenamientos y preocupan para lo que puede llegar a pasar en el marco de la fecha 20.

Falta de pagos de los salarios en Pasto

Pasto no pasa por su mejor momento futbolístico y a ello se suman problemas internos de la institución en cuanto a economía, en donde se han presentado una serie de problemas que no le ha permitido a las directivas del club llevar a cabo los respectivos pagos a la plantilla de jugadores.

Este hecho claramente ha causado descontento en los futbolistas a quienes ya se les debería el salario de alrededor dos meses, por lo que se estarían tomando decisiones dentro de la plantilla como la de faltar a los respectivos entrenamientos, ya que les habían prometido que después de la fecha 19 se pondrían al día con los pagos.