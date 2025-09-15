Problemas para Cali en la final de la Liga BetPlay: baja sensible

La Liga BetPlay Femenina está a punto de llegar a su fin y junto con ello nuevamente los protagonistas son Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, dos de los equipos más campeones de la competencia y que están en la lucha por el respectivo tercer y cuarto título.

El partido de ida se llevó a cabo en el Estadio El Campín, casa de lasa 'leonas', en donde fue el equipo comandado por Omar Ramírez el que se terminó llevando la ventaja gracias a una solitaria anotación de Katherine Valbuena. Sin embargo, este no fue el único golpe que recibió Cali, ya que también se quedaron con una baja sensible por la expulsión de Yessica Bermeo, quien no podría estar presente en la final de vuelta.

Le puede interesar: Más tarjetas que ideas: así se juega hoy en Colombia

Cali se enfrentará a Santa Fe con una baja sensible en la defensa

Independiente Santa Fe ha demostrado un proyecto ambicioso a lo largo de la temporada 2025, en donde su equipo femenino han conseguido destacar a nivel nacional en la Liga BetPlay y junto con ello concretar su presencia en torneo internacional, para ambos casos en la Copa Libertadores.

Las 'leonas' tienen la ilusión de quedarse con la cuarta estrella y, tras lograr una significativa ventaja en Bogotá, podrían llegar a celebrar en Cali el título, en especial porque el equipo comandado por Jhon Tierradentro llegará con una baja sensible en la zona defensiva, ya que Bermeo salió expulsada en El Campín.