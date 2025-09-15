Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 21:05
Problemas para Cali en la final de la Liga BetPlay: baja sensible
Deportivo Cali sufre un nuevo problema para la final de la Liga BetPlay y dejaría escapar el título.
La Liga BetPlay Femenina está a punto de llegar a su fin y junto con ello nuevamente los protagonistas son Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, dos de los equipos más campeones de la competencia y que están en la lucha por el respectivo tercer y cuarto título.
El partido de ida se llevó a cabo en el Estadio El Campín, casa de lasa 'leonas', en donde fue el equipo comandado por Omar Ramírez el que se terminó llevando la ventaja gracias a una solitaria anotación de Katherine Valbuena. Sin embargo, este no fue el único golpe que recibió Cali, ya que también se quedaron con una baja sensible por la expulsión de Yessica Bermeo, quien no podría estar presente en la final de vuelta.
Cali se enfrentará a Santa Fe con una baja sensible en la defensa
Independiente Santa Fe ha demostrado un proyecto ambicioso a lo largo de la temporada 2025, en donde su equipo femenino han conseguido destacar a nivel nacional en la Liga BetPlay y junto con ello concretar su presencia en torneo internacional, para ambos casos en la Copa Libertadores.
Las 'leonas' tienen la ilusión de quedarse con la cuarta estrella y, tras lograr una significativa ventaja en Bogotá, podrían llegar a celebrar en Cali el título, en especial porque el equipo comandado por Jhon Tierradentro llegará con una baja sensible en la zona defensiva, ya que Bermeo salió expulsada en El Campín.
En el partido de ida ya se había notado la ausencia de Zharick Montoya por expulsión en la semifinal de vuelta contra Nacional y ahora Dimayor también tomaría la decisión de que Bermeo cumpla con la respectiva fecha de sanción en el partido que se llevará a cabo en Cali tras recibir la tarjeta roja directa por revisión del VAR.
¡CON 10 SE QUEDA CALI FEMENINO! Fuerte entrada de Bermeo y tras el llamado del VAR las 'Azucareras' se quedan con 10. #FINALFEMENINAxWIN 🦁🔥🟢🏆 pic.twitter.com/t34X8CLNea— Win Sports (@WinSportsTV) September 14, 2025
¿Cuándo jugará Santa Fe y Cali la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
Fuente
Antena 2