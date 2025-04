Problema para Millonarios: afectaría clasificación a cuadrangulares

Sin duda, Millonarios ha conseguido buenos resultados en los últimos compromisos de la Liga Betplay, pues el equipo dirigido por David González ha encontrado un equilibrio en la nómina que lo tiene en la parte alta de la tabla de posiciones.

Pese a esto, el equipo enfrentaría un cierre de calendario del todos contra todos más que complicado pues luego de una seguidilla de compromisos en Bogotá, el cuadro azul deberá enfrentar tres juegos seguido por fuera de casa, pues el club enfrentó al América de Cali y ahora le restan sus visitas al Bucaramanga, el 27 de abril y a Once Caldas el 10 de mayo, esto tras el cambio aplazar el compromiso ante el Pereira que se disputaría en Bogotá.

Aunque lo cierto es que este calendario podría cambiar, de momento Millonarios contará con 11 días sin fútbol y esto podría ayudar a la recuperación de ciertos jugadores del plantel aunque también podría afectar el desempeño del equipo en un momento decisivo de la temporada.

Además, tras esta seguidilla de juegos se espera conocer la nueva fecha que establezca la Dimayor para el juego ante el Pereira. Sin embargo, lo cierto es que el cierre del todos contra todos será de gran ayuda para el azul al contar con dos juegos en El Campín ante Envigado y Boyacá Chicó, en donde se espera sumar seis puntos y asegurar una de las cabezas de serie para los cuadrangulares finales del torneo local.

¿Por qué se aplazó Millonarios vs Pereira?

El compromiso de la fecha 15 entre Millonarios y el Deportivo Pereira no se pudo realizar en su fecha original, domingo 20 de abril, ya que el Estadio Nemesio Camacho El Campín no está disponible para el evento deportivo por cuestiones logísticas, ya que el próximo 24 de abril en dicho escenario se realizará el concierto de la banda System of a Down.