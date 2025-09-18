Problemas para Nacional: un delantero habría pedido salir del club

Una semana complicada para Atlético Nacional después de la derrota contra Atlético Bucaramanga, partido en el cual Javier Gandolfi quedó retratado por los cuatro extranjeros que estuvieron en la cancha. Billy Arce, Camilo Cándido, Juan Bauzá y Facundo Batista alcanzaron a compartir campo de juego por tres minutos.

A raíz de eso, empezaron a salir los rumores de la salida de Javier Gandolfi que se configuró el martes 16 de septiembre por medio de un comunicado. En medio de la búsqueda de director técnico, apareció un jugador que no ha contado con la mejor de la suerte y que le habría comunicado al club su intención de salir.

Se trata nada más ni nada menos que de Dairon Asprilla que no ha estado dentro de los planes del cuerpo técnico más allá de algunas convocatorias sin entrar al campo de juego. El extremo estuvo afuera por una lesión desde el 25 de julio y regresó apenas el 3 de septiembre sin ingresar a la cancha.

DAIRON ASPRILLA HABRÍA PEDIDO SU SALIDA DE LA INSTITUCIÓN

La experiencia de Dairon Asprilla en Atlético Nacional no fue la mejor trayectoria. Tuvo varias lesiones y no contó con muchas presencias en el campo de juego por decisiones de Javier Gandolfi. Asprilla buscaría salir de la institución y cambiar de aires a la espera de tener regularidad de nueva cuenta.

Nacional hizo un gran esfuerzo para contratar a Dairon Asprilla que salió del Portland Timbers. Sin embargo, nunca tuvo la suerte. Jugó 65 partidos con la institución verdolaga y sumó ocho goles. No juega desde el 25 de julio sumando apenas cuatro minutos.

El extremo ya le habría comunicado la decisión a Nacional de irse del club y su salida se podría dar apenas contraten al nuevo entrenador. Dairon Asprilla no tuvo nunca cabida en el club y se dice que ya trabajan entre los directivos para rescindirle su contrato.

Su contrato termina el 30 de junio de 2026, pero todo parece indicar que acabará de manera prematura sin respetar el vínculo. Su salida se conecta con el adiós de Javier Gandolfi y de la llegada de un nuevo entrenador que se confirmará en próximos días.

LOS ENTRENADORES QUE SUENAN PARA DIRIGIR A NACIONAL

Estos próximos días serán claves para la dirigencia de Atlético Nacional que deberán nombrar al reemplazo de Javier Gandolfi. Entre las opciones aparecen entrenadores argentinos como Pablo Guede, Luis Zubeldía y Walter Ribonetto. Además, se asoma Vicente Sánchez, candidato uruguayo, y los colombianos Luis Fernando Suárez, Alexis Henríquez, Juan Carlos Osorio y Santiago Escobar.

En últimas horas se decía que Pablo Guede era quien tenía más posibilidades de tomar las riendas. A su vez, hay tres dos descartes con Miguel Ángel Ramírez que dijo no a la opción de dirigir a Nacional y Luis Zubeldía que sentenció que a Colombia no iría ahora.