América de Cali no levanta cabeza en la liga colombiana. El equipo rojo perdió el pasado partido ante Atlético Bucaramanga por 2-1 y todavía no convence. La idea de juego no se ve clara, mientras que las críticas hacia el técnico Juan Carlos Osorio cada vez más aumentan.

En las últimas horas, luego de perder frente al elenco bumangués, se supo que el entrenador tiene dos problemas fuertes en la plantilla, y es que los jugadores Adrián Ramos y Luis Paz no se sienten convencidos al ciento por ciento de la metodología del timonel.

Aunque ambos han tenido minutos y brillan cada vez que integran el onceno del equipo, al no tener la continuidad requerida gracias a la conocida rotación de Osorio, la inseguridad de ambos aumenta cada vez más en el equipo y esto afecta a todo el conjunto en la lucha por sacar un resultado positivo.

Según se conoció desde Antena 2 Cali, estos dos jugadores, que son piezas claves en la nómina americana, están confundidos con la poca claridad en los planes de juego y la falta de continuidad de una sola plantilla.

Este hecho podría ser definitivo para que no prospere el proyecto deportivo del risaraldense; sin embargo, todavía la junta directiva cree en el estratega y sabe que este primer semestre sería de transición.

No obstante, las fechas pasan y América se mantiene fuera del grupo de los ocho. Ahora el 'Diablo' está en la undécima posición con 14 puntos en 11 fechas jugadas y una diferencia de gol de cero.

América jugará el próximo partido este sábado frente al Huila en condición de local. Durante la semana preparará el compromiso en busca de una victoria urgente para no perder el camino en pro al objetivo de entrar a los cuadrangulares.