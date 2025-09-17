"Problemático e indisciplinado": la realidad de jugador de Millonarios

Millonarios empató 0-0 el pasado martes 16 de septiembre con Envigado FC por la vuelta de octavos de final de Copa Betplay y quedó eliminado de la competición, agudizando así su crisis deportiva. Aún no se ve la mano de Hernán Torres.

En consecuencia, se sigue hablando acerca de la interna de Millonarios y en la mañana de este miércoles se conoció sobre algunas características de un jugador que no aportan para el buen ambiente de un equipo urgido de mejores resultados.

Habría crisis en la interna de Millonarios

En 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y Win Sports, el analista Carlos Antonio Vélez se refirió al mediocampista Bruno Sávio, quien llegó a reforzar a Millonarios para el segundo semestre de 2025 procedente del Club Bolívar de La Paz.

Pues CAV rotuló a Bruno Sávio de Millonarios como un futbolista "problemático e indisciplinado", con base en información recibida desde Bolivia, siendo estas posibles razones por las cuales el brasileño salió de Bolívar.