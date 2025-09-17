Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 08:05
"Problemático e indisciplinado": la realidad de jugador de Millonarios
Los Embajadores atraviesan una crisis que los tiene parcialmente fuera de cuadrangulares y eliminados de la Liga Betplay.
Millonarios empató 0-0 el pasado martes 16 de septiembre con Envigado FC por la vuelta de octavos de final de Copa Betplay y quedó eliminado de la competición, agudizando así su crisis deportiva. Aún no se ve la mano de Hernán Torres.
En consecuencia, se sigue hablando acerca de la interna de Millonarios y en la mañana de este miércoles se conoció sobre algunas características de un jugador que no aportan para el buen ambiente de un equipo urgido de mejores resultados.
Habría crisis en la interna de Millonarios
En 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y Win Sports, el analista Carlos Antonio Vélez se refirió al mediocampista Bruno Sávio, quien llegó a reforzar a Millonarios para el segundo semestre de 2025 procedente del Club Bolívar de La Paz.
Pues CAV rotuló a Bruno Sávio de Millonarios como un futbolista "problemático e indisciplinado", con base en información recibida desde Bolivia, siendo estas posibles razones por las cuales el brasileño salió de Bolívar.
Claro está que Carlos Antonio Vélez no afirmó que Bruno Sávio haya tenido inconvenientes disciplinarios en Millonarios, y más bien se ha referido a que el brasileño no ha mostrado buenas condiciones como para jugar en tal equipo.
De hecho, CAV ha sugerido que es inaudito que Millonarios haya enviado a Daniel Cataño a Bolívar y en su remplazo haya fichado a un futbolista quien realmente aporta poco al equipo.
Próximos partidos de Millonarios
Ya eliminado de la Copa Betplay, Millonarios se enfocará de lleno en Liga Betplay, donde cuenta con once puntos y tiene nueve partidos por delante. Con Fortaleza en El Campín (21/9), Nacional en el Atanasio Girardot (27/9) y América como local (7/10) son los próximos duelos del Embajador.
