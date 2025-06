Problemón en el Cali: Gamero y jugadores se irían antes de tiempo

Deportivo Cali pasa un mal momento en todos los ámbitos posibles, pues no solo en lo deportivo hay dificultades, sino que en lo administrativo y económico se encuentra el trasfondo. Aun así, recientemente anunciaron un precontrato con el entrenador Alberto Gamero y este ya se unió para liderar las prácticas del equipo profesional.

Pero es justamente eso, un precontrato que no lo liga directamente al Cali, y el cual le da la libertad de irse antes de firmar el contrato real que dentro de unos días. De hecho, lo más posible es que el entrenador samario se marche, pues se conoció sobre algunos hechos que agudizan la crisis de la institución.

Puede leer: Un descarte de Gamero en Cali ya tendría equipo: jugaría en Argentina

Alberto Gamero se iría de Cali antes de debutar

Según informó el periodista Felipe Sierra, los jugadores de Deportivo Cali se presentaron esta mañana en la sede del club, pero no entrenaron, sino que realizaron una protesta debido a los impagos de sus salarios en las últimas quincenas. La situación tiene bastante molesto a Alberto Gamero.

En ese caso, todo apunta a que inicia la cuenta regresiva para que Alberto Gamero deje de ser el entrenador de Deportivo Cali sin haber debutado siquiera, pues no se le están brindando las garantías para serlo, ya que no le están pagando a sus jugadores y aparentemente no habría dinero para reforzar el plantel.