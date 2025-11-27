Programación cuarta fecha de cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II

La cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II ya tiene programación oficial y se jugará entre sábado, domingo y lunes, en una jornada que puede empezar a marcar el destino de varios equipos.

Aunque aún no habrá clasificados a la gran final, sí podrían conocerse los primeros eliminados del torneo, por lo que se tratará de una jornada decisiva de cara a la definición del título.

El sábado 29 de noviembre se disputarán los dos compromisos del grupo A, donde la lucha por el liderato sigue abierta. En Ibagué, Deportes Tolima recibirá a Independiente Santa Fe a las 5:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro, en un duelo que puede alterar el orden de la zona.

Más tarde, a las 8:00 p. m., Fortaleza y Atlético Bucaramanga se verán las caras en el estadio Metropolitano de Techo. Ambos necesitan sumar para mantenerse con vida en un grupo que ha sido de los más parejos del semestre.