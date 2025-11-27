Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 18:15
Programación cuarta fecha de cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II
Entre sábado y lunes se disputarán los próximos partidos de cuadrangulares.
La cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II ya tiene programación oficial y se jugará entre sábado, domingo y lunes, en una jornada que puede empezar a marcar el destino de varios equipos.
Aunque aún no habrá clasificados a la gran final, sí podrían conocerse los primeros eliminados del torneo, por lo que se tratará de una jornada decisiva de cara a la definición del título.
El sábado 29 de noviembre se disputarán los dos compromisos del grupo A, donde la lucha por el liderato sigue abierta. En Ibagué, Deportes Tolima recibirá a Independiente Santa Fe a las 5:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro, en un duelo que puede alterar el orden de la zona.
Más tarde, a las 8:00 p. m., Fortaleza y Atlético Bucaramanga se verán las caras en el estadio Metropolitano de Techo. Ambos necesitan sumar para mantenerse con vida en un grupo que ha sido de los más parejos del semestre.
El domingo 30 de noviembre la acción pasará al grupo B con un partido clave en Barranquilla. Junior recibirá a Atlético Nacional a las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano, en un choque directo entre dos candidatos fuertes a llegar a la final.
La jornada se cerrará el lunes 1 de diciembre con el encuentro Medellín vs América, programado para las 8:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot. Este duelo se jugará en día laboral debido a un concierto que impidió que se disputara el domingo.
Programación de la cuarta fecha cuadrangulares Liga Betplay 2025-II
Sábado 29 de noviembre
Deportes Tolima vs Santa Fe
5:30 p. m.
Manuel Murillo Toro
Fortaleza vs Bucaramanga
8:00 p. m.
Metropolitano de Techo
Domingo 30 de noviembre
Junior vs Atlético Nacional
6:30 p. m.
Metropolitano de Barranquilla
Lunes 1 de diciembre
Medellín vs América
8:00 p. m.
Atanasio Girardot
