Programación de la cuarta fecha de Liga Betplay 2025-II

Liga Betplay 2025-II: programación de la fecha 4

Viernes 25 de julio

Tolima vs Pereira - 6:20 p. m.

Nacional vs Santa Fe - 8:30 p. m.

Sábado 26 de julio

Boyaca Chicó vs Pasto - 4:00 p. m.

Once Caldas vs Junior - 6:10 p. m.

América vs Águilas Doradas - 8:20 p. m.

Domingo 27 de julio

Envigado vs La Equidad- 4:00 p. m.

Unión Magdalena vs Medellín - 6:20 p. m.

Fortaleza CEIF vs Alianza FC- 8:20 p. m.

Lunes 28 de julio

Bucaramanga vs Cali - 6:00 p. m.

Millonarios vs Llaneros FC - 8:10 p. m.

Cabe recordar que a mitad de la próxima semana tendrán desarrollo los partidos de ida de la fase 1B de la Copa Betplay, en donde se cruzarán los equipos que disputaron cuadrangulares semifinales tanto de Liga como de Torneo.

Se estima que los partidos que fueron aplazados y aún no tienen fecha definida, podrían disputarse entre la segunda y tercera semana de agosto, que es cuando habrá acción en Copa Libertadores y Sudamericana por octavos de final.