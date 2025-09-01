Programación de la fecha 10 (clásicos) de Liga Betplay 2025-II

Se viene la décima fecha de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025, que corresponde a la jornada de duelos regionales, en donde por obligación deben emparejarse equipos que no corresponden a la misma ciudad, e incluso ni siquiera son cercanos.

Será una fecha que se jugará entre el viernes 5 de septiembre y el domingo 7, por lo que se puede decir que una vez más Dimayor 'le pegó' a la programación anunciada previo al inicio de la competencia y no habrá cambios de último momento.

El viernes, el partido que abrirá la fecha será Pasto vs Chicó en el Libertad, pero seguramente las miradas estarán -en su mayoría- en Once Caldas vs Deportivo Pereira en Manizales, donde aún se evalúa la presencia de afición visitante.

Ya el sábado llega el juego entre Unión Magdalena y Junior, que corresponde al clásico costeño; y posteriormente tendrá desarrollo Millonarios vs Santa Fe, el juego con más tradición en el fútbol colombiano.