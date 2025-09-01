Actualizado:
Programación de la fecha 10 (clásicos) de Liga Betplay 2025-II
Entre el viernes 5 y el domingo 7 de septiembre se jugará la fecha de clásicos de la Liga Betplay 2025-II.
Se viene la décima fecha de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025, que corresponde a la jornada de duelos regionales, en donde por obligación deben emparejarse equipos que no corresponden a la misma ciudad, e incluso ni siquiera son cercanos.
Será una fecha que se jugará entre el viernes 5 de septiembre y el domingo 7, por lo que se puede decir que una vez más Dimayor 'le pegó' a la programación anunciada previo al inicio de la competencia y no habrá cambios de último momento.
El viernes, el partido que abrirá la fecha será Pasto vs Chicó en el Libertad, pero seguramente las miradas estarán -en su mayoría- en Once Caldas vs Deportivo Pereira en Manizales, donde aún se evalúa la presencia de afición visitante.
Ya el sábado llega el juego entre Unión Magdalena y Junior, que corresponde al clásico costeño; y posteriormente tendrá desarrollo Millonarios vs Santa Fe, el juego con más tradición en el fútbol colombiano.
Ya el domingo los partidos más importantes pasan por el Pascual Guerrero donde se medirán América y Deportivo Cali, y por el Atanasio Girardot en donde se pondrán cita Independiente Medellín y Atlético Nacional.
Programación fecha de clásicos de la Liga Betplay 2025-II
Viernes 5 de septiembre
6:00 p. m. | Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó | Estadio Departamental Libertad
8:10 p. m. | Once Caldas vs Deportivo Pereira | Estadio Palogrande
Sábado 6 de septiembre
2:00 p. m. | Atlético Bucaramanga vs Alianza FC | Estadio Américo Montanini
4:10 p.m. | Llaneros vs Deportes Tolima | Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé
6:20 p.m. | Unión Magdalena vs Junior | Estadio Sierra Nevada
8:30 p.m. | Millonarios vs Independiente Santa Fe | Estadio El Campín
Domingo 7 de septiembre
2:00 p.m. | Envigado vs Águilas Doradas | Estadio Polideportivo Sur
4:10 p.m. | América de Cali vs Deportivo Cali | Estadio Pascual Guerrero
6:20 p.m. | Independiente Medellín vs Atlético Nacional | Estadio Atanasio Girardot
8:30 p.m. | Fortaleza vs La Equidad | Estadio Metropolitano de Techo
