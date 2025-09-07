Actualizado:
Programación de la fecha 11 de la Liga Betplay 2025-II
La jornada iniciará el viernes 12 y se extenderá hasta el domingo 14 de septiembre.
Todo se apresta para la undécima jornada de la Liga Betplay 2025-II, la cual no sufrirá modificaciones con respecto a la programación que entregó Dimayor a inicio de semestre. Nuevamente los diez juegos se repartirán entre viernes y domingo.
La jornada iniciará el viernes 12 de septiembre con el partido entre Águilas Doradas y Medellín en el Alberto Grisales, y posteriormente Junior recibirá a La Equidad en el Metropolitano.
El sábado habrá cuatro partidos, en Bogotá se enfrentarán Fortaleza y América, en Valledupar Alianza recibirá a Millonarios, en Manizales el Caldas jugará ante Envigado FC y en Medellín se miden Nacional y Bucaramanga en el juego más llamativo de la fecha.
Ya el domingo Santa Fe será local contra Unión Magdalena, Deportivo Cali recibirá a Pasto, Pereira jugará ante Llaneros en Armenia y Tolima cerrará la fecha contra Chicó en Ibagué.
Programación fecha 12 de la Liga Betplay 2025-II
Viernes 12 de septiembre
- Águilas Doradas vs Independiente Medellín – 6:00 p.m. (Estadio Alberto Grisales)
- Junior FC vs La Equidad – 8:10 p.m. (Estadio Metropolitano Roberto Meléndez)
Sábado 13 de septiembre
- Fortaleza CEIF vs América de Cali – 2:00 p.m. (Estadio El Campín)
- Alianza FC vs Millonarios – 4:10 p.m. (Estadio Armando Maestre Pavajeau)
- Once Caldas vs Envigado – 6:20 p.m. (Estadio Palogrande)
- Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga – 8:30 p.m. (Estadio Atanasio Girardot)
Domingo 14 de septiembre
- Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena – 2:00 p.m. (Estadio El Campín)
- Deportivo Cali vs Deportivo Pasto – 4:10 p.m. (Estadio Deportivo Cali)
- Deportivo Pereira vs Llaneros – 6:20 p.m. (Estadio Centenario de Armenia)
- Deportes Tolima vs Boyacá Chicó – 8:30 p.m. (Estadio Manuel Murillo Toro)
Se espera que, a diferencia de lo que ha ocurrido en las últimas jornadas, no se pisen partidos por eventos de último momento ni haya sucesos que imposibiliten el uso del VAR.
Partidos reprogramados de Liga Betplay
Cabe recordar que a mitad de semana habrá dos juegos reprogramados de fechas anteriores, pues el martes 9 Bucaramanga recibirá a Caldas a las 8:30 p. m., y el miércoles 10 Millonarios jugará contra Pasto en El Campín a las 7:30 de la noche.
