Programación de la fecha 11 de la Liga Betplay 2025-II

Todo se apresta para la undécima jornada de la Liga Betplay 2025-II, la cual no sufrirá modificaciones con respecto a la programación que entregó Dimayor a inicio de semestre. Nuevamente los diez juegos se repartirán entre viernes y domingo.

La jornada iniciará el viernes 12 de septiembre con el partido entre Águilas Doradas y Medellín en el Alberto Grisales, y posteriormente Junior recibirá a La Equidad en el Metropolitano.

El sábado habrá cuatro partidos, en Bogotá se enfrentarán Fortaleza y América, en Valledupar Alianza recibirá a Millonarios, en Manizales el Caldas jugará ante Envigado FC y en Medellín se miden Nacional y Bucaramanga en el juego más llamativo de la fecha.

Ya el domingo Santa Fe será local contra Unión Magdalena, Deportivo Cali recibirá a Pasto, Pereira jugará ante Llaneros en Armenia y Tolima cerrará la fecha contra Chicó en Ibagué.