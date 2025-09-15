Actualizado:
Programación de la fecha 12 de Liga Betplay 2025-II
Nuevamente la jornada de la primera división colombiana se disputará entre viernes y domingo.
La Liga Betplay empezará a definir sus clasificados a la próxima instancia, y se avecina la disputa de la duodécima jornada, que estará en juego desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre. Habrá varios duelos directos.
Inicialmente no habrá partidos postergados, a no ser que a último momento ocurra algún impase que impida la realización de la jornada a cabalidad, tal como ocurrió en la fecha 11 con el partido Águilas Doradas vs Independiente Medellín.
La fecha 12 de la Liga Betplay 2025-II iniciará el viernes 19 de septiembre con el juego Bucaramanga vs Tolima, y América vs Once Caldas, que se cruzarán apenas dos días después de que el Blanco Blanco dispute la ida de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.
Ya el sábado habrá cuatro juegos, siendo el que disputen Pasto e Independiente Santa Fe el más llamativo del día, y en la noche el Deportivo Cali visitará a La Equidad en Techo.
El domingo será un día con cuatro partidos de la primera división del fútbol colombiano; Independiente Medellín vs Junior en el Atanasio será el partido más importante del día.
Liga Betplay 2025-1: Programación fecha 12
Viernes 19 de septiembre
Bucaramanga vs Deportes Tolima
6:00 p.m.
Américo Montanini
América de Cali vs Once Caldas
8:10 p.m.
Pascual Guerrero
Sábado 20 de septiembre
Envigado vs Alianza
2:00 p. m.
Polideportivo Sur
Llaneros vs Águilas Doradas
4:10 p. m.
Bello Horizonte - Rey Pelé
Santa Fe vs Deportivo Pasto
6:20 p.m.
Departamental Libertad
La Equidad vs Deportivo Cali
8:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Domingo 21 de septiembre
Millonarios vs Fortaleza
2:00 p.m.
El Campín
Unión Magdalena vs Atlético Nacional
4:10 p. m.
Sierra Nevada
Medellín vs Junior FC
6:20 p. m.
Atanasio Girardot
Chicó vs Pereira
8:30 p. m.
La Independencia
Cabe recordar que entre semana, este martes 16 de septiembre, América de Cali recibe en el Pascual Guerrero a Atlético Bucaramanga a las 6:00 p. m. en juego pendiente de la segunda fecha de Liga Betplay.
