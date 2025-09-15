Programación de la fecha 12 de Liga Betplay 2025-II

La Liga Betplay empezará a definir sus clasificados a la próxima instancia, y se avecina la disputa de la duodécima jornada, que estará en juego desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre. Habrá varios duelos directos.

Inicialmente no habrá partidos postergados, a no ser que a último momento ocurra algún impase que impida la realización de la jornada a cabalidad, tal como ocurrió en la fecha 11 con el partido Águilas Doradas vs Independiente Medellín.

La fecha 12 de la Liga Betplay 2025-II iniciará el viernes 19 de septiembre con el juego Bucaramanga vs Tolima, y América vs Once Caldas, que se cruzarán apenas dos días después de que el Blanco Blanco dispute la ida de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

Ya el sábado habrá cuatro juegos, siendo el que disputen Pasto e Independiente Santa Fe el más llamativo del día, y en la noche el Deportivo Cali visitará a La Equidad en Techo.