Programación de la fecha 14 de Liga Betplay 2025-II

Finalizó la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-II, y si bien todavía no hay equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales, ya se van perfilando los que disputarán la siguiente instancia del certamen. Por lo pronto, Dimayor anunció la programación de la próxima jornada.

Tal jornada tuvo un cambio clave, pues el partido entre Medellín y Santa Fe en el Atanasio Girardot finalmente no será el sábado 4 sino que se postergó hasta el lunes 20 de octubre. En resumen, los diez partidos de la jornada se repartirán en seis días.

Entre los partidos más llamativos de la jornada aparecen Junior FC vs Deportes Tolima el domingo 5, Millonarios vs América el martes 7, y el ya mencionado DIM vs Santa Fe el lunes 20.

Liga Betplay: partidos y horarios de la fecha 14

Viernes 3 de octubre

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira | 7:30 p.m. | Estadio Deportivo Cali

Sábado 4 de octubre

Envigado vs Atlético Bucaramanga | 2:00 p.m. | Estadio Polideportivo Sur

Unión Magdalena vs Águilas Doradas | 4:10 p.m. | Estadio Sierra Nevada

Llaneros vs Fortaleza | 6:20 p.m. | Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé