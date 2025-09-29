Actualizado:
Programación de la fecha 14 de Liga Betplay 2025-II
La jornada iniciará el 3 de octubre y se extenderá hasta el 20 de ese mes.
Finalizó la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-II, y si bien todavía no hay equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales, ya se van perfilando los que disputarán la siguiente instancia del certamen. Por lo pronto, Dimayor anunció la programación de la próxima jornada.
Tal jornada tuvo un cambio clave, pues el partido entre Medellín y Santa Fe en el Atanasio Girardot finalmente no será el sábado 4 sino que se postergó hasta el lunes 20 de octubre. En resumen, los diez partidos de la jornada se repartirán en seis días.
Entre los partidos más llamativos de la jornada aparecen Junior FC vs Deportes Tolima el domingo 5, Millonarios vs América el martes 7, y el ya mencionado DIM vs Santa Fe el lunes 20.
Liga Betplay: partidos y horarios de la fecha 14
Viernes 3 de octubre
Deportivo Cali vs Deportivo Pereira | 7:30 p.m. | Estadio Deportivo Cali
Sábado 4 de octubre
Envigado vs Atlético Bucaramanga | 2:00 p.m. | Estadio Polideportivo Sur
Unión Magdalena vs Águilas Doradas | 4:10 p.m. | Estadio Sierra Nevada
Llaneros vs Fortaleza | 6:20 p.m. | Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé
Domingo 5 de octubre
Deportivo Pasto vs Alianza FC | 3:00 p.m. | Estadio Departamental Libertad
Junior vs Deportes Tolima | 5:15 p.m. | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Boyacá Chicó vs Atlético Nacional | 7:30 p.m. | Estadio La Independencia
Lunes 6 de octubre
La Equidad vs Once Caldas | 7:30 p.m. | Estadio Metropolitano de Techo
Martes 7 de octubre
Millonarios vs América de Cali | 7:30 p.m. | Estadio El Campín
Lunes 20 de octubre
Independiente Medellín vs Independiente Santa Fe | 8:10 p.m. | Estadio Atanasio Girardot
Partidos aplazados de la Liga Betplat 2025-II
Cabe recordar que la Liga Betplay NO está al día, pues sigue pendiente el partido Águilas Doradas vs Independiente Medellín por la undécima fecha, el cual se disputará en el Alberto Grisales, pero aún no tiene programación establecida.
