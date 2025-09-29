Cargando contenido

Medellín vs Santa Fe - Liga Betplay
Medellín vs Santa Fe - Liga Betplay
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 07:59

Programación de la fecha 14 de Liga Betplay 2025-II

La jornada iniciará el 3 de octubre y se extenderá hasta el 20 de ese mes.

Finalizó la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-II, y si bien todavía no hay equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales, ya se van perfilando los que disputarán la siguiente instancia del certamen. Por lo pronto, Dimayor anunció la programación de la próxima jornada.

Puede leer: Alfredo Arias, autocrítico con Junior pese a la victoria: "Estamos fallando"

Tal jornada tuvo un cambio clave, pues el partido entre Medellín y Santa Fe en el Atanasio Girardot finalmente no será el sábado 4 sino que se postergó hasta el lunes 20 de octubre. En resumen, los diez partidos de la jornada se repartirán en seis días.

Entre los partidos más llamativos de la jornada aparecen Junior FC vs Deportes Tolima el domingo 5, Millonarios vs América el martes 7, y el ya mencionado DIM vs Santa Fe el lunes 20.

Liga Betplay: partidos y horarios de la fecha 14

Viernes 3 de octubre

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira | 7:30 p.m. | Estadio Deportivo Cali

Sábado 4 de octubre

Envigado vs Atlético Bucaramanga | 2:00 p.m. | Estadio Polideportivo Sur
Unión Magdalena vs Águilas Doradas | 4:10 p.m. | Estadio Sierra Nevada
Llaneros vs Fortaleza | 6:20 p.m. | Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé

Lea también
Image
Junior - 2025

Junior líder, América y Millonarios se alejan: posiciones Liga BetPlay tras fecha 13

Ver más

Domingo 5 de octubre

Deportivo Pasto vs Alianza FC | 3:00 p.m. | Estadio Departamental Libertad
Junior vs Deportes Tolima | 5:15 p.m. | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Boyacá Chicó vs Atlético Nacional | 7:30 p.m. | Estadio La Independencia

Lunes 6 de octubre

La Equidad vs Once Caldas | 7:30 p.m. | Estadio Metropolitano de Techo

Le puede interesar: Pacho López, orgulloso de Santa Fe tras la goleada: "Quién no quisiera estar en mi posición"

Martes 7 de octubre

Millonarios vs América de Cali | 7:30 p.m. | Estadio El Campín

Lunes 20 de octubre

Independiente Medellín vs Independiente Santa Fe | 8:10 p.m. | Estadio Atanasio Girardot

Partidos aplazados de la Liga Betplat 2025-II

Cabe recordar que la Liga Betplay NO está al día, pues sigue pendiente el partido Águilas Doradas vs Independiente Medellín por la undécima fecha, el cual se disputará en el Alberto Grisales, pero aún no tiene programación establecida.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Dimayor

Dimayor

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen

Programación Liga BetPlay

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido