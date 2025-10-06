Programación de la fecha 15 de Liga Betplay 2025-II

Avanza la Liga Betplay, y el próximo sábado iniciará la fecha 15 del segundo semestre, que podría definir a los primeros clasificados a los cuadrangulares semifinales. Ninguno de los juegos de esta jornada tuvo que ser reprogramado.

La fecha iniciará con el juego entre Tolima y el descendido Envigado en Ibagué, y ese mismo sábado habrá acción en Cali con América vs La Equidad.

Ya el domingo se juega el grueso de la jornada con cuatro compromisos, entre ellos: Santa Fe vs Llaneros, Alianza vs Junior, Bucaramanga vs Unión Magdalena y Águilas Doradas vs Pasto.

El lunes festivo los partidos serán Once Caldas vs Medellín y Fortaleza vs Chicó.

El martes el partido será Atlético Nacional vs Deportivo Cali, entre otras cosas, el más llamativo de la jornada por jugarse entre dos equipos tradicionales.