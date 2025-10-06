Actualizado:
Programación de la fecha 15 de Liga Betplay 2025-II
La jornada se disputará entre el sábado 11 y el miércoles 15 de octubre.
Avanza la Liga Betplay, y el próximo sábado iniciará la fecha 15 del segundo semestre, que podría definir a los primeros clasificados a los cuadrangulares semifinales. Ninguno de los juegos de esta jornada tuvo que ser reprogramado.
La fecha iniciará con el juego entre Tolima y el descendido Envigado en Ibagué, y ese mismo sábado habrá acción en Cali con América vs La Equidad.
Ya el domingo se juega el grueso de la jornada con cuatro compromisos, entre ellos: Santa Fe vs Llaneros, Alianza vs Junior, Bucaramanga vs Unión Magdalena y Águilas Doradas vs Pasto.
El lunes festivo los partidos serán Once Caldas vs Medellín y Fortaleza vs Chicó.
El martes el partido será Atlético Nacional vs Deportivo Cali, entre otras cosas, el más llamativo de la jornada por jugarse entre dos equipos tradicionales.
El miércoles cerrará la fecha con el partido entre Pereira y Millonarios en el estadio Centenario de Armenia, 'casa' provisional del cuadro Matecaña.
Sábado 11 de octubre
Tolima vs Envigado – Estadio Manuel Murillo Toro – 3:00 p.m.
América de Cali vs La Equidad – Estadio Pascual Guerrero – 7:30 p.m.
Domingo 12 de octubre
Santa Fe vs Llaneros FC – Estadio El Campín – 2:00 p.m.
Alianza FC vs Junior – Estadio Armando Mastre Pavajeau – 4:10 p.m.
Bucaramanga vs Unión Magdalena – Estadio Américo Montanini – 6:20 p.m.
Águilas Doradas vs Pasto – Estadio Alberto Grisales – 8:30 p.m.
Lunes 13 de octubre
Once Caldas vs Independiente Medellín – Estadio Palogrande – 5:15 p.m.
Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira – Estadio Metropolitano de Techo – 7:30 p.m.
Martes 14 de octubre
Atlético Nacional vs Deportivo Cali – Estadio Atanasio Girardot – 7:30 p.m.
Miércoles 15 de octubre
Deportivo Pereira vs Millonarios – Estadio Centenario de Armenia – 6:20 p.m.
Cabe recordar que Bucaramanga, de ganar su partido ante Unión, llegará a 30 puntos y se asegurará en los cuadrangulares semifinales, aunque tendrá que seguir sumando para aspirar al 'punto invisible'.
