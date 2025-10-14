Programación de la fecha 16 de Liga Betplay 2025-II

Avanza la Liga Betplay, y la próxima parada será la fecha 16, en la cual se espera que se sigan definiendo los clasificados a cuadrangulares semifinales. Habrá varios partidos determinantes en los que también se podrían confirmar algunos clubes eliminados.

La jornada en mención iniciará el viernes 17 de octubre con tres juegos, dos de ellos casi en horario simultáneo, algo que es atípico por derechos de televisión, pero que esta vez fue inevitable.

Dos partidos tuvieron que ser reprogramados, pues el juego Chicó vs Santa Fe se movió del sábado para el viernes pensando en que el León tendrá que volver a jugar el lunes un juego pendiente contra el Medellín; además, Cali vs América pasó del domingo al sábado por falta de pie de fuerza en el día inicial.

La fecha se extenderá hasta el domingo 19 de octubre, y cerrará con el que es posiblemente el partido más llamativo de la jornada, pues Millonarios recibirá a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín.