Mar, 14/10/2025 - 06:41
Programación de la fecha 16 de Liga Betplay 2025-II
La jornada iniciará el viernes 17 de octubre y terminará el domingo 19.
Avanza la Liga Betplay, y la próxima parada será la fecha 16, en la cual se espera que se sigan definiendo los clasificados a cuadrangulares semifinales. Habrá varios partidos determinantes en los que también se podrían confirmar algunos clubes eliminados.
La jornada en mención iniciará el viernes 17 de octubre con tres juegos, dos de ellos casi en horario simultáneo, algo que es atípico por derechos de televisión, pero que esta vez fue inevitable.
Dos partidos tuvieron que ser reprogramados, pues el juego Chicó vs Santa Fe se movió del sábado para el viernes pensando en que el León tendrá que volver a jugar el lunes un juego pendiente contra el Medellín; además, Cali vs América pasó del domingo al sábado por falta de pie de fuerza en el día inicial.
La fecha se extenderá hasta el domingo 19 de octubre, y cerrará con el que es posiblemente el partido más llamativo de la jornada, pues Millonarios recibirá a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín.
Programación de la fecha 16 de la Liga Betplay 2025
Viernes 17 de octubre
6:00 p. m. | Independiente Medellín vs Fortaleza | Estadio Atanasio Girardot
8:10 p. m. | Unión Magdalena vs Envigado | Estadio Sierra Nevada
8:30 p. m. | Boyacá Chicó vs Santa Fe | Estadio La Independencia
Sábado 18 de octubre
2:00 p. m. | Pasto vs Atlético Nacional | Estadio Departamental Libertad
4:10 p. m. | Águilas Doradas vs Alianza FC | Estadio Alberto Grisales
6:20 p. m. | Junior vs Pereira | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
8:30 p. m. | Deportivo Cali vs América de Cali | Estadio Deportivo Cali
Domingo 19 de octubre
2:00 p. m. | La Equidad vs Tolima | Estadio Metropolitano de Techo
4:10 p. m. | Llaneros FC vs Once Caldas | Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé
8:30 p. m. | Millonarios vs Bucaramanga | Estadio El Campín
Partidos pendientes de la Liga Betplay
Cabe recordar que, a esta altura, hay un juego pendiente, y es el que confronta a Independiente Medellín con Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot, que corresponde a la fecha 14 y se disputará el lunes 20 de octubre.
La intención de Dimayor es no volver a postergar partidos en lo que queda de temporada, pues hay poco espacio para su reprogramación.
