Programación de la fecha 17 de Liga Betplay 2025-II

Se viene la fecha 17 de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025, una jornada en la cual de momento se mantienen los diez partidos programados inicialmente sin modificaciones de último momento.

Puede leer: Jugadores de Selección Colombia serían multados por mal comportamiento

La jornada se abre el viernes con tres juegos, donde el más llamativo será el que disputen Pereira y Águilas Doradas; previamente, Alianza podría volver a meterse en la pelea por clasificar, y Fortaleza tiene la chance de asegurarse en cuadrangulares.

El sábado, Chicó apuntará a continuar su carrera contra la salvación visitando a Envigado; América recibirá a Junior FC en Palmira; se jugará el clásico bogotano, y habrá un Tolima vs Cali cerrando la jornada.

Ya el domingo el turno será para Bucaramanga vs Llaneros, Atlético Nacional ante Independiente Medellín y Once Caldas vs Unión Magdalena. De no ocurrir nada extraordinario, se espera que al final de la fecha haya cinco equipos clasificados a cuadrangulares y otros tantos ya sin opción alguno.