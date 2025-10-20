Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 12:47
Programación de la fecha 17 de Liga Betplay 2025-II
Se espera la confirmación de más equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales.
Se viene la fecha 17 de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025, una jornada en la cual de momento se mantienen los diez partidos programados inicialmente sin modificaciones de último momento.
La jornada se abre el viernes con tres juegos, donde el más llamativo será el que disputen Pereira y Águilas Doradas; previamente, Alianza podría volver a meterse en la pelea por clasificar, y Fortaleza tiene la chance de asegurarse en cuadrangulares.
El sábado, Chicó apuntará a continuar su carrera contra la salvación visitando a Envigado; América recibirá a Junior FC en Palmira; se jugará el clásico bogotano, y habrá un Tolima vs Cali cerrando la jornada.
Ya el domingo el turno será para Bucaramanga vs Llaneros, Atlético Nacional ante Independiente Medellín y Once Caldas vs Unión Magdalena. De no ocurrir nada extraordinario, se espera que al final de la fecha haya cinco equipos clasificados a cuadrangulares y otros tantos ya sin opción alguno.
Liga Betplay 2025-II: Programación de la fecha 17
Viernes 24 de octubre
Alianza vs. La Equidad – 4:00 p.m. – Estadio Armando Maestre Pavajeau
Fortaleza vs. Deportivo Pasto – 6:00 p.m. – Estadio Metropolitano de Techo
Pereira vs. Águilas Doradas – 8:10 p.m. – Estadio Hernán Ramírez Villegas
Sábado 25 de octubre
Envigado vs. Boyacá Chicó – 2:00 p.m. – Estadio Polideportivo Sur
América de Cali vs. Junior – 4:10 p.m. – Estadio Francisco Rivera Escobar
Santa Fe vs. Millonarios – 6:20 p.m. – Estadio El Campín
Tolima vs. Deportivo Cali – 8:30 p.m. – Estadio Manuel Murillo Toro
Domingo 26 de octubre
Atlético Bucaramanga vs. Llaneros – 3:00 p.m. – Estadio Américo Montanini
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín – 5:15 p.m. – Estadio Atanasio Girardot
Once Caldas vs. Unión Magdalena – 7:30 p.m. – Estadio Palogrande
Al inicio de la fecha 17 la Liga Betplay del segundo semestre estará al día, pues de momento el único partido pendiente es Medellín vs Santa Fe correspondiente a la decimocuarta jornada y este se disputa el lunes 20 de octubre en el Atanasio Girardot.
