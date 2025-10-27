Programación de la fecha 18 de Liga Betplay 2025-II

Se disputa la decimoctava jornada de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025, y tal parece que lo único que hay en juego son dos lugares en cuadrangulares, pues seis equipos ya aseguraron su clasificación.

Puede leer: Filtran los próximos tres anuncios de jugadores que hará Millonarios

Así las cosas, se espera una fecha pasada por emociones en este caso, teniendo en cuenta que en lo que respecta al descenso ya quedó establecido que los dos equipos que irán a la B en 2026 son Envigado FC y Unión Magdalena.

En cuanto a los cuadrangulares, seis equipos ya aseguraron su cupo y otros ocho están en la disputa por los dos últimos lugares, razón por la que es clave revisar los partidos a jugarse, ya que hay varios duelos directos.

Equipos que ya clasificaron a cuadrangulares del 2025-II

Los seis equipos que ya están asegurados en los cuadrangulares del segundo semestre son Bucaramanga, Nacional, Junior, Medellín, Fortaleza y Tolima.

Los ocho que están en la disputa de dos lugares son Llaneros, Águilas Doradas, América, Alianza, Santa Fe, Once Caldas, Millonarios y Cali.