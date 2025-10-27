Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 14:57
Programación de la fecha 18 de Liga Betplay 2025-II
A mitad de semanas se espera que se sigan definiendo clasificados a la próxima fase del certamen.
Se disputa la decimoctava jornada de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025, y tal parece que lo único que hay en juego son dos lugares en cuadrangulares, pues seis equipos ya aseguraron su clasificación.
Puede leer: Filtran los próximos tres anuncios de jugadores que hará Millonarios
Así las cosas, se espera una fecha pasada por emociones en este caso, teniendo en cuenta que en lo que respecta al descenso ya quedó establecido que los dos equipos que irán a la B en 2026 son Envigado FC y Unión Magdalena.
En cuanto a los cuadrangulares, seis equipos ya aseguraron su cupo y otros ocho están en la disputa por los dos últimos lugares, razón por la que es clave revisar los partidos a jugarse, ya que hay varios duelos directos.
Equipos que ya clasificaron a cuadrangulares del 2025-II
Los seis equipos que ya están asegurados en los cuadrangulares del segundo semestre son Bucaramanga, Nacional, Junior, Medellín, Fortaleza y Tolima.
Los ocho que están en la disputa de dos lugares son Llaneros, Águilas Doradas, América, Alianza, Santa Fe, Once Caldas, Millonarios y Cali.
La jornada se disputará a mitad de semana, y de momento el único lío pasa por la ciudad en la que se jugará el partido Boyacá Chicó vs América, pues no se podrá efectuar en La Independencia de Tunja y Bogotá -que era una opción- habría quedado descartada.
Liga Betplay 2025-2: partidos y horarios de la fecha 18
Lunes 27 de octubre
Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira
7:45 p.m. – Estadio Departamental Libertad
Martes 28 de octubre
Águilas Doradas vs Envigado FC
4:00 p.m. – Estadio Alberto Grisales
Deportivo Cali vs Fortaleza CEIF
6:10 p.m. – Estadio Deportivo Cali
Le puede interesar: Dimayor oficializó fuerte sanción a Edwin Cardona
Miércoles 29 de octubre
La Equidad vs Fortaleza CEIF
4:00 p.m. – Estadio Metropolitano de Techo
Junior FC vs Independiente Santa Fe
6:10 p.m. – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga
6:10 p.m. – Estadio Atanasio Girardot
Millonarios FC vs Once Caldas
8:20 p.m. – Estadio El Campín
Jueves 30 de octubre
Unión Magdalena vs Deportes Tolima
4:00 p.m. – Estadio Sierra Nevada
Boyacá Chicó vs América de Cali
6:10 p.m. – Estadio por definir
Llaneros FC vs Atlético Nacional
8:20 p.m. – Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé
Fuente
Antena 2