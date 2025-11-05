Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 15:24
Programación de la fecha 19 de Liga Betplay 2025-II
La jornada iniciará el viernes y se extenderá hasta el domingo próximo.
La Liga Betplay 2025-II tendrá una jornada decisiva. Este fin de semana se disputará la fecha 19, una programación clave para definir los dos últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales. En total, seis equipos ya tienen su cupo asegurado, siete están eliminados y otros siete mantienen vivas sus opciones matemáticas.
Puede leer: América busca a un defensa de la MLS con paso por Selección Colombia
Esta jornada debía jugarse el fin de semana anterior, pero la Dimayor decidió reprogramarla debido a que estaba pendiente el duelo entre Boyacá Chicó y América en Tunja, correspondiente a la fecha 18. Con el calendario ajustado, los compromisos se desarrollarán entre viernes y domingo.
El viernes 7 de noviembre se abrirá la fecha con tres partidos: Envigado vs Millonarios en el Polideportivo Sur, Deportivo Pereira vs Medellín en el Hernán Ramírez Villegas y Tolima vs Llaneros en el Manuel Murillo Toro.
El sábado 8 de noviembre se jugarán tres duelos más. El primero será Fortaleza vs Junior en el estadio Metropolitano de Techo, un enfrentamiento directo por el privilegio de ser cabeza de grupo en la siguiente fase. Luego, Atlético Nacional recibirá a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, y la jornada cerrará con Bucaramanga vs La Equidad en el Américo Montanini.
El domingo 9 de noviembre iniciará con el partido Once Caldas vs Pasto en el estadio Palogrande, seguido por Alianza FC vs Boyacá Chicó en Valledupar, donde ambos buscan cerrar con dignidad la fase regular.
En la franja nocturna del domingo, América enfrentará al descendio Unión Magdalena en el Pascual Guerrero, en un duelo donde los vallecaucanos buscarán terminar con buena imagen ante su afición.
El cierre de la fecha estará a cargo del histórico duelo Santa Fe vs Deportivo Cali en El Campín, uno de los encuentros más atractivos por historia. Allí, los dirigidos por Francisco López buscarán meterse entre los ocho, mientras que el cuadro azucarero tratará de sumar para alejarse del descenso el próximo año.
Le puede interesar: James se va de León: fecha y boletas para su partido de despedida
Liga Betplay: programación de la fecha 19
Viernes 7 de noviembre
Envigado vs Millonarios — 3:30 p. m.
Polideportivo Sur
Deportivo Pereira vs Medellín — 6:10 p. m.
Hernán Ramírez Villegas
Tolima vs Llaneros — 8:20 p. m.
Manuel Murillo Toro
Sábado 8 de noviembre
Fortaleza vs Junior — 4:10 p. m.
Metropolitano de Techo
Atlético Nacional vs Águilas Doradas — 6:20 p. m.
Atanasio Girardot
Bucaramanga vs La Equidad — 8:30 p. m.
Américo Montanini
Domingo 9 de noviembre
Once Caldas vs Pasto — 2:00 p. m.
Palogrande
Alianza vs Boyacá Chicó — 4:10 p. m.
Armando Maestre Pavajeau
América vs Unión Magdalena — 6:20 p. m.
Pascual Guerrero
Santa Fe vs Cali - 8:30 p. m.
El Campín
Fuente
Antena 2