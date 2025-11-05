Programación de la fecha 19 de Liga Betplay 2025-II

La Liga Betplay 2025-II tendrá una jornada decisiva. Este fin de semana se disputará la fecha 19, una programación clave para definir los dos últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales. En total, seis equipos ya tienen su cupo asegurado, siete están eliminados y otros siete mantienen vivas sus opciones matemáticas.

Esta jornada debía jugarse el fin de semana anterior, pero la Dimayor decidió reprogramarla debido a que estaba pendiente el duelo entre Boyacá Chicó y América en Tunja, correspondiente a la fecha 18. Con el calendario ajustado, los compromisos se desarrollarán entre viernes y domingo.

El viernes 7 de noviembre se abrirá la fecha con tres partidos: Envigado vs Millonarios en el Polideportivo Sur, Deportivo Pereira vs Medellín en el Hernán Ramírez Villegas y Tolima vs Llaneros en el Manuel Murillo Toro.

El sábado 8 de noviembre se jugarán tres duelos más. El primero será Fortaleza vs Junior en el estadio Metropolitano de Techo, un enfrentamiento directo por el privilegio de ser cabeza de grupo en la siguiente fase. Luego, Atlético Nacional recibirá a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, y la jornada cerrará con Bucaramanga vs La Equidad en el Américo Montanini.