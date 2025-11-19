Programación de la fecha 2 de cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II

La segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II ya tiene programación definida y se disputará entre el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre. La jornada promete alto nivel competitivo, especialmente para los equipos que cuentan con la ventaja deportiva: Medellín en el grupo A y Tolima en el grupo B.

El sábado abrirá la acción el grupo B. A las 5:00 p. m., Independiente Santa Fe, dirigido por Francisco López, recibirá en El Campín a Fortaleza CEIF, orientado por Sebastián Oliveros. Será el primer juego del fin de semana y uno de los más atractivos.

Más tarde, a las 7:30 p. m., el Deportes Tolima de Lucas González enfrentará en el Manuel Murillo Toro al Atlético Bucaramanga de Leonel Álvarez. El cuadro ibaguereño llega a esta jornada con su punto invisible, un factor clave en un cuadrangular tan parejo.