Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 21:33
Programación de la fecha 2 de cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II
Entre sábado y domingo se disputarán los cuatro juegos de la jornada.
La segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II ya tiene programación definida y se disputará entre el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre. La jornada promete alto nivel competitivo, especialmente para los equipos que cuentan con la ventaja deportiva: Medellín en el grupo A y Tolima en el grupo B.
El sábado abrirá la acción el grupo B. A las 5:00 p. m., Independiente Santa Fe, dirigido por Francisco López, recibirá en El Campín a Fortaleza CEIF, orientado por Sebastián Oliveros. Será el primer juego del fin de semana y uno de los más atractivos.
Más tarde, a las 7:30 p. m., el Deportes Tolima de Lucas González enfrentará en el Manuel Murillo Toro al Atlético Bucaramanga de Leonel Álvarez. El cuadro ibaguereño llega a esta jornada con su punto invisible, un factor clave en un cuadrangular tan parejo.
El domingo será turno del grupo A. A las 5:45 p. m. se jugará una nueva edición del clásico antioqueño entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. Este clásico regional llega en un momento decisivo y puede marcar el rumbo del cuadrangular.
En la noche, a las 8:00 p. m., el América de Cali de David González recibirá al Junior de Barranquilla, equipo liderado por Alfredo Arias, en el estadio Pascual Guerrero. El duelo cerrará la fecha con un partido cargado de historia y rivalidad.
Cuadrangulares Liga Betplay: partidos y horarios de la fecha 2
Sábado 22 de noviembre (Grupo B)
5:00 p. m.
Santa Fe vs Fortaleza
El Campín
7:30 p. m.
Tolima vs Bucaramanga
Manuel Murillo Toro
Domingo 23 de noviembre (Grupo A)
5:45 p. m.
Medellín vs Nacional
Atanasio Girardot
8:00 p. m.
América vs Junior
Pascual Guerrero
La jornada se perfila como una de las más intensas del cuadrangular, que además puede empezar a marcar el camino de los serios aspirantes a la clasificación a la final.
