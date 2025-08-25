Programación de la novena fecha de Liga Betplay 2025-II

Dimayor no tuvo contratiempos con la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II por lo que o fue necesario modificar la programación que arrojó a inicio de semestre. Finalmente esta jornada se disputará entre el viernes 29 y el domingo 31 de agosto.

De entrada, es pertinente recordar que a mitad de semana habrá Copa Betplay, por lo que la primera división del balompié nacional se trasladará al fin de semana con los diez partidos correspondientes, pues ningún encuentro tuvo que ser aplazado.

El viernes la jornada inicia con un duelo bastante interesante entre Junior y Llaneros en Barranquilla, pues se trata de dos equipos que le apuntan a mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

El sábado 30 llama la atención el juego entre Boyacá Chicó y Unión Magdalena en La Independencia de Tunja, ya que son dos equipos que luchan por no descender a la segunda división. Por historia, el juego Deportivo Cali - Independiente Medellín también es atractivo.