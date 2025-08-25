Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 12:39
Programación de la novena fecha de Liga Betplay 2025-II
La jornada iniciará el viernes 29 y terminará el domingo 21 de agosto.
Dimayor no tuvo contratiempos con la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II por lo que o fue necesario modificar la programación que arrojó a inicio de semestre. Finalmente esta jornada se disputará entre el viernes 29 y el domingo 31 de agosto.
De entrada, es pertinente recordar que a mitad de semana habrá Copa Betplay, por lo que la primera división del balompié nacional se trasladará al fin de semana con los diez partidos correspondientes, pues ningún encuentro tuvo que ser aplazado.
Puede leer: Selección Colombia: los tres jugadores que CAV pidió contra Bolivia y Venezuela
El viernes la jornada inicia con un duelo bastante interesante entre Junior y Llaneros en Barranquilla, pues se trata de dos equipos que le apuntan a mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.
El sábado 30 llama la atención el juego entre Boyacá Chicó y Unión Magdalena en La Independencia de Tunja, ya que son dos equipos que luchan por no descender a la segunda división. Por historia, el juego Deportivo Cali - Independiente Medellín también es atractivo.
Ya el domingo se cierra la fecha 9 con el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas a las 8:30 p. m. en El Campín, siendo un partido tradicional del fútbol colombiano, pese a que ninguno de los dos equipos esté en su mejor momento.
Programación fecha 9 de la Liga Betplay 2025-II
Viernes 29 de agosto
- Junior vs Llaneros – 6:00 p. m. (Metropolitano Roberto Meléndez)
- Águilas Doradas vs Millonarios – 8:10 p. m. (Alberto Grisales)
Le puede interesar: Jonas Vingegaard, afectado por terrible robo en plena Vuelta a España
Sábado 30 de agosto
- Boyacá Chicó vs Unión Magdalena – 2:00 p. m. (La Independencia)
- La Equidad vs Deportivo Pasto – 4:10 p. m. (Metropolitano de Techo)
- Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga – 6:20 p. m. (Centenario de Armenia)
- Deportivo Cali vs Independiente Medellín – 8:30 p. m. (Deportivo Cali)
Domingo 31 de agosto
- Atlético Nacional vs Envigado – 2:00 p. m. (Atanasio Girardot)
- Alianza FC vs América de Cali – 4:10 p. m. (Armando Maestre Pavajeau)
- Deportes Tolima vs Fortaleza – 6:20 p. m. (Manuel Murillo Toro)
- Santa Fe vs Once Caldas – 8:30 p. m. (El Campín)
Fuente
Antena 2