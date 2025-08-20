Actualizado:
Programación de la octava fecha de Liga Betplay 2025-II
Entre el viernes 22 y el lunes 25 de agosto se disputará la jornada.
Sigue avanzando la Liga Betplay del segundo semestre de 2025, y ya está por disputarse la octava jornada, a la cual solamente llegarán dos equipos invictos: Junior FC y Fortaleza CEIF; los Tiburones marchan líderes, y los Amix son séptimos.
Pese a que Dimayor había anunciado con anterioridad las fechas y los horarios de las 19 jornadas iniciales de la Liga Betplay, hubo algunas modificaciones, aunque los diez partidos de la fecha se efectuarán entre viernes y lunes.
De hecho, el partido que cerrará la jornada, Boyacá Chicó vs Deportivo Cali en La Independencia, tuvo que ser reprogramado, pues inicialmente estaba para el viernes pero fue movido para el lunes a causa del paro minero que se adelantó en las vías de ese departamento.
Por lo demás, no hubo más movimientos en los partidos que se disputarán en la octava fecha de la Liga Betplay, y habrá varios compromisos interesantes, donde destaca América vs Nacional y Millonarios vs Junior.
En ese orden de ideas, es pertinente recordar cuáles son los partidos de la octava fecha de la Liga Betplay, cuya jornada sabatina llama la atención debido a que los dos equipos 'grandes' de Bogotá juegan el mismo día en la ciudad.
A las 6:20 de la tarde Santa Fe visita a Fortaleza en Techo, y a las 8:30 de la noche Millonarios recibe en El Campín a Junior. La distancia de los dos escenarios es de unos 10 kilómetros.
Liga Betplay 2025-II: programación de la octava fecha
- Viernes 22 de agosto
Llaneros vs Deportivo Pasto – 8:10 p. m. – Estadio Bello Horizonte Rey Pelé
- Sábado 23 de agosto
Medellín vs La Equidad – 2:00 p. m. – Estadio Atanasio Girardot
Envigado vs Pereira – 4:10 p. m. – Estadio Polideportivo Sur
Fortaleza vs Santa Fe – 6:20 p. m. – Estadio Metropolitano de Techo
Millonarios vs Junior – 8:30 p. m. – Estadio El Campín
- Domingo 24 de agosto
Once Caldas vs Tolima – 2:00 p. m. – Estadio Palogrande
Unión Magdalena vs Cúcuta Deportivo – 4:10 p. m. – Estadio Sierra Nevada
América de Cali vs Nacional – 6:20 p. m. – Estadio Pascual Guerrero
Bucaramanga vs Águilas Doradas – 8:30 p. m. – Estadio Américo Montanini
- Lunes 25 de agosto
Boyacá Chicó vs Deportivo Cali – 6:00 p. m. – Estadio La Independencia
