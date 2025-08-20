Programación de la octava fecha de Liga Betplay 2025-II

Sigue avanzando la Liga Betplay del segundo semestre de 2025, y ya está por disputarse la octava jornada, a la cual solamente llegarán dos equipos invictos: Junior FC y Fortaleza CEIF; los Tiburones marchan líderes, y los Amix son séptimos.

Pese a que Dimayor había anunciado con anterioridad las fechas y los horarios de las 19 jornadas iniciales de la Liga Betplay, hubo algunas modificaciones, aunque los diez partidos de la fecha se efectuarán entre viernes y lunes.

Puede leer: Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II luego de la fecha 7

De hecho, el partido que cerrará la jornada, Boyacá Chicó vs Deportivo Cali en La Independencia, tuvo que ser reprogramado, pues inicialmente estaba para el viernes pero fue movido para el lunes a causa del paro minero que se adelantó en las vías de ese departamento.

Por lo demás, no hubo más movimientos en los partidos que se disputarán en la octava fecha de la Liga Betplay, y habrá varios compromisos interesantes, donde destaca América vs Nacional y Millonarios vs Junior.