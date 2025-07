Programación de la quinta fecha de Liga Betplay 2025-II

Hay varios partidos interesantes a esta altura de la Liga Betplay, en donde se encuentran Santa Fe vs América en El Campín, Tolima vs Nacional en el Manuel Murillo Toro, Pereira vs Once Caldas en el Hernán Ramírez Villegas y Medellín vs Millonarios en el Atanasio Girardot.

Liga Betplay 2025-II: programación de la fecha 5

Viernes 1 de agosto

La Equidad vs Unión Magdalena - 6:00 p. m.

Pasto vs Envigado - 8:10 p. m.

Sábado 2 de agosto

Cali vs Llaneros - 2:00 p. m.

Junior vs Boyacá Chicó - 4:10 p. m.

Tolima vs Nacional - 6:20 p. m.

Santa Fe vs América - 8:30 p. m.

Domingo 3 de agosto

Pereira vs Once Caldas - 2:00 p. m.

Alianza FC vs Bucaramanga - 4:10 p. m.

Medellín vs Millonarios - 6:20 p. m.

Águilas Doradas vs Fortaleza - 8:30 p. m.

Es pertinente recordar que en la próxima semana (entre martes y jueves) habrá disputa de la fase 1B (vuelta) de la Copa Betplay, razón por la cual no habrá fecha de Liga Betplay.