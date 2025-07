Programación de la segunda fecha de Liga Betplay 2025-II

Pese a que resta por disputarse un partido de la primera fecha de la Liga Betplay 2025-2, todo se apresta para la segunda jornada, en donde se vivirán duelos interesantes, los cuales se jugarán entre el viernes 18 y el domingo 20 de julio, a falta de otro juego que también será reprogramado.

América vs Bucaramanga fue postergado, ¿por qué?

El partido entre América de Cali y Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero fue postergado debido a que Dimayor pretende darle tiempo de recuperación a los Diablos Rojos para que afronten su serie de playoffs de Copa Sudamericana ante Bahía (martes 15 y martes 22 de julio).

Los nueve partidos restantes de la segunda fecha de Liga Betplay se disputarán entre el viernes y domingo. Será la oportunidad para ver el debut de Unión Magdalena -que enfrentará a Llaneros- y de Millonarios -contra Deportivo Pasto-, recordando que el Ciclón y el Embajador no pudieron enfrentarse en la primera fecha por adecuaciones a la cancha de El Campín.

Partidos y horarios de la segunda fecha de Liga Betplay 2025-2

Viernes 18 de julio

Unión Magdalena vs Llaneros - 6:00 p. m.

Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe - 8:10 p. m.

Sábado 19 de julio

Águilas Doradas vs Junior - 2:00 p. m.

Alianza FC vs Deportivo Pereira - 4:10 p. m.

Atlético Nacional vs La Equidad - 6:20 p. m.

Boyacá Chicó vs Independiente Medellín - 8:30 p. m.