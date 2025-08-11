Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 06:53
Programación de la séptima fecha de Liga Betplay 2025-II
La jornada iniciará el miércoles 13 de agosto y se extenderá hasta el martes 19.
La Liga Betplay continúa su curso, y todo está presto para la disputa de la séptima jornada, que nuevamente se disputará en su totalidad respetando la programación inicial de Dimayor, solo con la modificación del juego entre Deportivo Cali y Unión Magdalena que se corrió un día y será el partido que abra la fecha.
Teniendo en cuenta que en las anteriores jornadas fue necesario reprogramar partidos por diferentes motivos, Dimayor le ha apostado a no generar más movimientos en el calendario, y la séptima jornada iniciará el próximo miércoles 13 de agosto en Palmaseca y terminará el martes 19 en El Campín.
Puede leer: Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II - fecha 6
Es pertinente recordar que el partido entre Cali y Unión era el martes 12, pero se corrió un día debido a que esa misma noche América jugará en el Pascual Guerrero ante Fluminense por Copa Sudamericana y no es conveniente tener dos eventos deportivos de tal magnitud a la par, además no hay suficiente fuerza pública para cubrirlos.
¿Cuál concierto hay en El Campín el sábado 16 de agosto?
En el caso del partido entre Independiente Santa Fe y Envigado FC, Dimayor lo programó el martes 18 de agosto a las 7:30 p. m., puesto que el sábado 16 se efectuará un concierto en el marco del Festival de la Solidaridad en el estadio El Campín.
Así las cosas, es importante revisar cuáles son los partidos de la séptima fecha de la Liga Betplay, así como los días y horarios en que se disputarán, además de las señales de transmisión. Los juegos más llamativos serán Tolima - Millonarios, Pereira - América y Junior - Bucaramanga.
Programación de la fecha 7 de Liga Betplay
Miércoles 13 de agosto
Deportivo Cali vs Unión Magdalena
Estadio: Deportivo Cali
Hora: 7:30 p. m.
Transmite: Win Sports +
Viernes 15 de agosto
Alianza FC vs Once Caldas
Estadio: Armando Maestre Pavajeau
Hora: 4:00 p. m.
Transmite: Win Sports
Sábado 16 de agosto
La Equidad vs Llaneros FC
Estadio: Metropolitano de Techo
Hora: 3:00 p. m.
Transmite: Win Sports
Águilas Doradas vs Boyacá Chicó
Estadio: Alberto Grisales
Hora: 5:15 p. m.
Transmite: Win Sports
Atlético Nacional vs Fortaleza CEIF
Estadio: Atanasio Girardot
Hora: 7:30 p. m.
Transmite: Win Sports +
Le puede interesar: José Néstor Pékerman podría ser nuevo técnico de un campeón mundial
Domingo 17 de agosto
Deportes Tolima vs Millonarios
Estadio: Manuel Murillo Toro
Hora: 6:10 p. m.
Transmite: Win Sports +
Deportivo Pereira vs América
Estadio: Hernán Ramírez Villegas
Hora: 8:20 p. m.
Transmite: Win Sports +
Lunes 18 de agosto
Junior vs Atlético Bucaramanga
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez
Hora: 5:15 p. m.
Transmite: Win Sports +
Deportivo Pasto vs Independiente Medellín
Estadio: Departamental Libertad
Hora: 7:30 p. m.
Transmite: Win Sports +
Martes 19 de agosto
Independiente Santa Fe vs Envigado FC
Estadio: El Campín
Hora: 7:30 p. m.
Transmite: Win Sports +
Fuente
Antena 2