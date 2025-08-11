Programación de la séptima fecha de Liga Betplay 2025-II

La Liga Betplay continúa su curso, y todo está presto para la disputa de la séptima jornada, que nuevamente se disputará en su totalidad respetando la programación inicial de Dimayor, solo con la modificación del juego entre Deportivo Cali y Unión Magdalena que se corrió un día y será el partido que abra la fecha.

Teniendo en cuenta que en las anteriores jornadas fue necesario reprogramar partidos por diferentes motivos, Dimayor le ha apostado a no generar más movimientos en el calendario, y la séptima jornada iniciará el próximo miércoles 13 de agosto en Palmaseca y terminará el martes 19 en El Campín.

Es pertinente recordar que el partido entre Cali y Unión era el martes 12, pero se corrió un día debido a que esa misma noche América jugará en el Pascual Guerrero ante Fluminense por Copa Sudamericana y no es conveniente tener dos eventos deportivos de tal magnitud a la par, además no hay suficiente fuerza pública para cubrirlos.

¿Cuál concierto hay en El Campín el sábado 16 de agosto?

En el caso del partido entre Independiente Santa Fe y Envigado FC, Dimayor lo programó el martes 18 de agosto a las 7:30 p. m., puesto que el sábado 16 se efectuará un concierto en el marco del Festival de la Solidaridad en el estadio El Campín.