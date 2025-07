Programación de la tercera fecha de Liga Betplay 2025-II

Liga Betplay 2025-2: programación de la tercera fecha

Martes 22 de julio

Alianza vs Tolima - 4:00 p. m.

Santa Fe vs Águilas - 6:10 p. m.

Pereira vs Nacional - 8:20 p. m.

Miércoles 23 de julio

Llaneros vs Boyaca Chicó - 4:00 p. m.

Junior vs Unión Magdalena - 6:10 p. m.

La Equidad vs Millonarios - 8:20 p. m.

Jueves 24 de julio

Medellín vs Envigado - 6:00 p. m.

Cali vs Fortaleza CEIF - 8:10 p. m.

Es pertinente recordar que una vez se confirme un espacio en el calendario Dimayor anunciará las fechas y horarios de los partidos que fueron reprogramados en esta jornada, que se suman a uno de la primera fecha y a dos de la segunda.