Programación de la undécima fecha de la Liga Betplay: horarios y partidos

Luego de las elecciones a Senado y Cámara de Representantes en Colombia, además de la jornada en que se confirmaron a los tres ganadores de las consultas interpartidistas; el fútbol profesional colombiano volverá a tener acción.

Pues la primera división del FPC entrará en la undécima fecha, en donde los compromisos América vs Medellín, Millonarios ante Once Caldas y Alianza Petrolera vs Águilas Doradas, pintan como los más interesantes.

Los dos primeros duelos son importantes en la medida en que estos equipos están dentro de los ocho clasificados y le apuntan a asaltar el liderato de los 'embajadores'. Mientras el tercer partido es importante en la lucha por no descender.

Liga Betplay 2022: partidos y programación de la undécima fecha

16 de marzo

Deportes Tolima vs Patriotas

Hora: 4:00 PM

Estadio: Manuel Murillo Toro

Transmisión: Win Sports/Win Sports+

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali

Hora: 6:05 PM

Estadio: Alfonso López

Transmisión: Win Sports+

Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 PM

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: Win Sports+

17 de marzo

Atlético Nacional vs Jaguares

Hora: 7:45 PM

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win Sports+

18 de marzo

Unión Magdalena vs Cortuluá

Hora: 5:30 PM

Estadio: Sierra Nevada

Transmisión: Win Sports/Win Sports+

Millonarios vs Once Caldas

Hora: 8:00 PM

Estadio: El Campín

Transmisión: Win Sports+

19 de marzo

Alianza Petrolera vs Águilas Doradas

Hora: 5:30 PM

Estadio: Daniel Villa Zapata

Transmisión: Win Sports/Win Sports+

América De Cali vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 PM

Estadio: Pascual Guerrero

Transmisión: Win Sports+

20 de marzo

Envigado vs La Equidad

Hora: 4:05 PM

Estadio: Polideportivo Sur

Transmisión: Win Sports/Win Sports+

Deportivo Pereira vs Junior

Hora: 6:10 PM

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: Win Sports+

Cabe recordar que las próximas jornadas se llevarán a cabo con prontitud en vista de la importancia de culminar rápidamente los compromisos locales debido a la realización de la Copa del Mundo a fin de año.