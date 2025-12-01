Programación quinta fecha de cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II

La Liga Betplay 2025-II entra en su última etapa, y esta semana se jugará la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales, una fecha que podría dejar listos a los dos finalistas del torneo. Los partidos se disputarán a mitad de semana, divididos entre miércoles y jueves.

El miércoles 3 de diciembre será el turno del grupo B, donde Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga se medirán buscando el paso a la final, mientras que Fortaleza y Santa Fe se enfrentarán para cumplir con el calendario.

¿Qué debe pasar para que Tolima sea finalista este miércoles?

Ese día, Tolima podría convertirse en el primer clasificado a la final, siempre y cuando no pierda en su visita al Bucaramanga. El vinotinto y oro ha sido el equipo más sólido del cuadrangular y llega con ventaja para sellar su clasificación.

En paralelo, Fortaleza recibirá a Santa Fe en el estadio de Techo, en un duelo que servirá para definir posiciones, pues ninguno tiene opciones de pelear el título.