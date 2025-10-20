Publican audios del VAR tras el partido de Pasto - Nacional: ¿era penal?

Atlético Nacional empató en la jornada de este fin de semana con Deportivo Pasto y más allá del resultado que quedó 2-2, se generaron algunas dudas en torno a las decisiones arbitrales, por lo que la Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios del VAR.

La situación en específico a la que hacen referencia es al penal que dio el empate para el conjunto 'verdolaga', que sobre el último minuto del partido salvó un punto en su visita al sur del país.

En las conversaciones, el VAR llama al juez central para que verifique el choque entre el arquero de Pasto y un atacante de Nacional.

VAR: El jugador #12 (arquero) no juega el balón, salta y va y lo choca con la rodilla en el rostro.

VAR: Tengo un golpe temerario con su pierna. Tiro penal, vamos a revisar la APP.

VAR: Patea. No está en posición de fuera de juego. Salta y lo golpea en el rostro.

VAR: Wilmar, te recomiendo un onfield-review por posible penal.

Árbitro: Muy diferente a lo que vi, sí señor. Dámela nuevamente. Sale y golpea con la rodilla en la espalda. Tengo un tiro penal con tarjeta amarilla.

