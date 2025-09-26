¿Puede jugar Rodrigo Holgado con América tras la sanción de la FIFA?

Este viernes 26 de septiembre se confirmó la peor noticia para el América de Cali que está necesitado en la Liga BetPlay 2025-II. Los escarlatas superaron al Deportivo Pasto y se acercaron al selecto grupo de los ocho, pero, la mala noticia llegó por los lados de Rodrigo Holgado, delantero argentino que hace parte de la selección de Malasia.

Infortunadamente, se conoció que la Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó la suspensión de un período de doce meses para siete jugadores de la selección de Malasia por presunta falsificación de documentos. Justamente, la suerte le tocó al América y a Rodrigo Holgado que habría estado involucrado en esta infracción.

Bajo ese panorama, Holgado no podrá estar relacionado con la disciplina por un año desde que se oficialice la penalización, dado que Malasia todavía guarda una última esperanza para tenerlo en lo que resta de las Eliminatorias rumbo a la Copa Asiática 2027.

Malasia tendrá, a partir del viernes 26 de septiembre la posibilidad de apelar en contra de esta situación con el fin de probar que no se rompió ninguna norma de la FIFA. Sin embargo, el tiempo es corto y América también estará pendiente de lo que pueda suceder.

¿RODRIGO HOLGADO PODRÍA JUGAR CON AMÉRICA DE CALI?

A la espera de lo que pase con la apelación del delantero y de la selección de Malasia ante la FIFA, América de Cali ya tomó la primera decisión con respecto al caso de Rodrigo Holgado. El club separará al jugador del grupo hasta que se solucione este tema y llegue la notificación correspondiente de la sanción oficial o la reversión de la decisión del ente que rige el balompié a nivel mundial.

En ese sentido, América no contará inicialmente con el malayo argentino para enfrentar a Envigado en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II y este podría ser el primero de varios partidos que se perderá con el cuadro escarlata.

Y es que, en caso de que fallen en contra de Rodrigo Holgado después de la respectiva apelación, el delantero estará alejado de las canchas por un año y esto, no solo acabaría con la posibilidad de seguir jugando con América, sino que empatará con el final de su contrato que terminará en diciembre de 2026.

¿AMÉRICA TOMARÍA OTRAS DECISIONES FRENTE AL CASO?

Como esta situación pasó con la selección de Malasia, América de Cali como dueño de los derechos deportivos del atacante, poco o nada puede hacer para poder detener cualquier sanción que imponga la FIFA. Sin embargo, lo que sí podría hacer el club es cortar el vínculo contractual.

Si la apelación no funciona como último salvavidas del América y de Rodrigo Holgado, y viendo que lo dejarían afuera del partido contra Envigado, entendiendo que no podría jugar hasta finales del 2026 y que su contrato va hasta diciembre de dicho año, podrían perfectamente entablar negociaciones para rescindir su contrato.

En diez días se conocerá la situación final con el futuro de Rodrigo Holgado. A sus 30 años, el atacante podría perderse todo un año completo en uno de los momentos más complicados para el equipo jugándose las cartas para clasificar a los cuadrangulares semifinales. Seguramente, la sanción se notificaría en octubre y ahí iniciarían los doce meses sin ninguna actividad deportiva.