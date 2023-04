¿Puede quedar Cali este fin de semana en zona de descenso? Estas son las cuentas

La Liga Betplay del primer semestre está tocando un tema del que habitualmente se habla después de julio, pues en la zona del descenso aparecen dos equipos tradicionales y ante sus probabilidades de perder la categoría, las miradas están puestas sobre Once Caldas y -mucho más- Deportivo Cali.

Y es que al término de la undécima jornada, Caldas es 18 y Cali 17 en la tabla del descenso, por lo que -si se tiene en cuenta que descienden el 20 y el 19 (Unión Magdalena y Alianza Petrolera, parcialmente)-, es evidente la situación crítica de estos dos equipos.

¿Cali puede quedar en zona de descenso tras la fecha 12?

No obstante, independientemente de los resultados, la tabla del descenso no sufrirá variaciones -en cuanto a posiciones- este fin de semana, por lo que Deportivo Cali no quedará en zona de descenso; Once Caldas tampoco.

Pues en el peor de los casos, si el Cali pierde en Palmaseca contra La Equidad, su promedio llegaría a 1.16; sin embargo, asumiendo que Unión Magdalena gana a Once Caldas, sus promedios serían de 1.08 y 1.14, respectivamente; asimismo, si Alianza Petrolera le gana a Santa Fe, su media sería de 1.12.

Consecuentemente, la tabla del descenso posterior a la fecha 12 del primer semestre de la Liga Betplay 2023, quedaría así:

20. Unión Magdalena, 55 - 1.08 de promedio

19. Alianza Petrolera, 100 - 1.12

18. Once Caldas, 103 - 1.14

17. Deportivo Cali, 104 - 1.16

Aun así, resulta pertinente que Unión Magdalena tiene un partido pendiente frente a Boyacá Chicó en Santa Marta; mientras que Alianza Petrolera debe jugar un duelo postergado contra Millonarios en Bogotá; lo cual sí generaría modificaciones en la tabla del descenso si ganan samarios y barranqueños.