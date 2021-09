“Que aterrice, Osorio perdió su esencia": demoledora crítica al técnico del América

El conjunto de Cali, América sigue sin levantar cabeza en lo corrido de la Liga Betplay. Con la llegada de Juan Carlos Osorio se creía que la escuadra caleña tendría un repunte tras lo hecho en el primer semestre bajo la orientación técnica de Juan Cruz Real y Jersson González. No obstante, en las once fechas que ha tenido Osorio, el conjunto ‘escarlata’ no muestra un buen juego y siguen las críticas en su contra.

En esta oportunidad, el exfutbolista Carlos Valdés y el periodista Jorge Bermúdez se sumaron a las críticas y manifestaron los errores que ellos consideran que se cometen en la interna del equipo vallecaucano.

El periodista Bermúdez indicó lo siguiente: “Que aterrice y que vuelva a sus fuentes... Osorio perdió su esencia”, señaló en el programa ESPN FShow. Asimismo, el exfutbolista, que tuvo un paso por los ‘Diablos Rojos’, agregó que “me queda la duda de si la idea de Osorio ahora es querer demostrar que es un incomprendido o un tipo que está revolucionando el juego. Me parece que eso es gravísimo”.

“Si a eso está jugando Juan Carlos Osorio, a que a él sea a quien tengamos que mirar para darle los elogios o no, es grave porque se está perdiendo realmente del panorama de lo que es la realidad del fútbol y sobre todo lo que es América hoy en día”, finalizó Carlos Valdés.

Hay que recordar que con la derrota ante Atlético Bucaramanga, América quedó por fuera de los ocho mejores de la Liga Betplay, pues se quedó en la casilla once con 14 unidades, por lo que en la próxima fecha tendrá que vencer al Atlético Huila en el Pascual Guerrero.