¿Qué está pasando con Dayro en Once Caldas? El Arriero respondió
El delantero no fue utilizado en el partido de vuelta de Copa frente a Nacional.
El ambiente en Once Caldas está lejos de ser el ideal. El equipo de Manizales vive un momento complicado tanto en los resultados como en su entorno interno. A la reciente eliminación de la Copa BetPlay a manos de Atlético Nacional se suma la ausencia de Dayro Moreno, máximo goleador del club, en los últimos compromisos oficiales.
Los rumores sobre una supuesta ruptura entre el delantero y el cuerpo técnico no se han hecho esperar, aunque el propio jugador ya desmintió cualquier conflicto con la institución.
“Dayro es importante, pero las decisiones se toman en grupo”
Tras la derrota en Medellín, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera fue consultado directamente sobre la situación del goleador y no esquivó la pregunta.
“Dayro es un jugador importante para nosotros”, afirmó el entrenador, dejando claro que su ausencia no responde a una sanción interna ni a un castigo personal. El técnico fue enfático al agregar que “las decisiones técnicas se toman en grupo y hay que respetarlas también”, dejando entrever que el caso del delantero pasa más por una decisión táctica que por un tema disciplinario.
Once Caldas sufre con la falta de gol
Herrera también analizó el bajo rendimiento ofensivo del equipo sin su principal referencia en ataque. “Tuvimos opciones de gol, con Dayro cuando hemos jugado también las hemos tenido y no las hemos metido”, explicó el DT, admitiendo que la falta de efectividad ha sido una constante, con o sin el goleador en cancha.
Aun así, el técnico quiso bajar la tensión al remarcar que “Dayro es uno más del equipo y una persona importante; ahora hay que pensar en lo que viene”.
Lo que viene para el ‘blanco blanco’
El conjunto de Manizales se prepara para un duelo clave ante Unión Magdalena por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025, donde solo le sirve ganar si quiere mantener opciones de clasificar a los cuadrangulares.
Una nueva derrota podría dejar al equipo al borde de la eliminación, mientras que una victoria serviría para recuperar confianza y, posiblemente, marcar el regreso de Dayro Moreno al once titular en un momento donde el Once necesita más que nunca de su goleador histórico.
