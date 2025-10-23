¿Qué está pasando con Dayro en Once Caldas? El Arriero respondió

“Dayro es importante, pero las decisiones se toman en grupo”

Tras la derrota en Medellín, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera fue consultado directamente sobre la situación del goleador y no esquivó la pregunta.

“Dayro es un jugador importante para nosotros”, afirmó el entrenador, dejando claro que su ausencia no responde a una sanción interna ni a un castigo personal. El técnico fue enfático al agregar que “las decisiones técnicas se toman en grupo y hay que respetarlas también”, dejando entrever que el caso del delantero pasa más por una decisión táctica que por un tema disciplinario.

Once Caldas sufre con la falta de gol

Herrera también analizó el bajo rendimiento ofensivo del equipo sin su principal referencia en ataque. “Tuvimos opciones de gol, con Dayro cuando hemos jugado también las hemos tenido y no las hemos metido”, explicó el DT, admitiendo que la falta de efectividad ha sido una constante, con o sin el goleador en cancha.

Aun así, el técnico quiso bajar la tensión al remarcar que “Dayro es uno más del equipo y una persona importante; ahora hay que pensar en lo que viene”.