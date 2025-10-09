Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 16:09
¿Qué pasa con el técnico de Nacional? Hay tres versiones
Atlético Nacional analiza el futuro de Diego Arias y busca alternativas de entrenador.
Atlético Nacional todavía no define a su nuevo director técnico para reemplazar al argentino Javier Gandolfi, quien dejó el cargo después de caer ante Atlético Bucaramanga el pasado 13 de septiembre en la fecha 11 de la Liga BetPlay.
Desde que Gandolfi salió del club 'verdolaga', los directivos encargaron a Diego Arias como entrenador del plantel profesional.
Con Arias en el banquillo, Atlético Nacional ha mejorado sus resultados hasta el punto de conseguir dos victorias y un empate, por lo que se ha mantenido dentro del grupo de los ocho.
¿Qué pasa con el DT de Nacional?
Desde hace algunas semanas de ha informado que Atlético Nacional está negociando con el español Miguel Ángel Ramírez, quien surgió como máximo candidato para convertirse en el nuevo director técnico.
Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer tres versiones sobre cómo van las negociaciones con Ramírez.
El periodista Yony Gutiérrez explicó en La FM Más deportes que Ramírez recibió una propuesta de los directivos de Atlético Nacional, pero habría dado como respuesta que asumiría el cargo en enero.
Dicha decisión del estratega español no habría gustado en la directiva.
Por otro lado, Gutiérrez aseguró que un sector de los dirigentes de Atlético Nacional no descartó por completo a Miguel Ángel Ramírez.
Finalmente, al interior del cuadro 'verdolaga' también surgió la posibilidad de analizar cómo avanza y finaliza el proceso de Diego Arias y en caso de conseguir el título de la Liga BetPlay, el ex mediocampista podría ser nombrado como técnico en propiedad.
Atlético Nacional busca la clasificación en Liga BetPlay
Mientras continúa la búsqueda del nuevo director técnico, Atlético Nacional disputa la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y los cuartos de final de la Copa BetPlay.
En la Liga, el cuadro 'verdolaga' volverá a la acción el martes 14 de octubre recibiendo a Deportivo Cali, mientras que en Copa BetPlay se mide este jueves 9 de octubre a Once Caldas en el duelo de ida de los cuartos de final.
Fuente
Antena 2