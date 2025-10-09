¿Qué pasa con el técnico de Nacional? Hay tres versiones

¿Qué pasa con el DT de Nacional?

Desde hace algunas semanas de ha informado que Atlético Nacional está negociando con el español Miguel Ángel Ramírez, quien surgió como máximo candidato para convertirse en el nuevo director técnico.

Sin embargo, en las últimas horas se ha dado a conocer tres versiones sobre cómo van las negociaciones con Ramírez.

El periodista Yony Gutiérrez explicó en La FM Más deportes que Ramírez recibió una propuesta de los directivos de Atlético Nacional, pero habría dado como respuesta que asumiría el cargo en enero.

Dicha decisión del estratega español no habría gustado en la directiva.

Por otro lado, Gutiérrez aseguró que un sector de los dirigentes de Atlético Nacional no descartó por completo a Miguel Ángel Ramírez.

Finalmente, al interior del cuadro 'verdolaga' también surgió la posibilidad de analizar cómo avanza y finaliza el proceso de Diego Arias y en caso de conseguir el título de la Liga BetPlay, el ex mediocampista podría ser nombrado como técnico en propiedad.