¿Qué publicó Andreina Fiallo, la ex esposa de Guarín, en las últimas horas?

Siguen los ecos por el escándalo que protagonizó Fredy Guarín el pasado jueves santo. Luego de conocerse el hecho, varias voces salieron en apoyo del jugador de Millonarios, entre ellos personalidades como Faustino Asprilla, el mediocampista Juan Fernando Quintero, al igual que Sara Uribe, la exnovia del futbolista de 34 años.

Vea también: John Viafara fue condenado en EEUU: la dura pena que deberá pagar el ex futbolista colombiano

No obstante, había pasado desapercibida en redes sociales Andreina Fiallo, exesposa de Guarín con quien tuvo dos hijos, Danna y Daniel. La influencer no se había pronunciado al respecto luego del escándalo que se conoció en las últimas horas. Por ahora, no ha habido un pronunciamiento oficial, cabe aclarar, pero sí llamó la atención una historia de Fiallo en su cuenta de Instagram.